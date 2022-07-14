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Шатунов у труні перекинувся: путініст Григорій Лепс викупить права на пісні Ласкового Мая

14 липня 2022, 03:36

Співак вирішив скористатися збільшеною популярністю гурту через смерть його популярного учасника.

Григорій Лепс, Юра Шатунов
Григорій Лепс викупить пісні Юрія Шатунова / instagram.com/gvleps, instagram.com/yuriy_shatunov

Російський співак і шанувальник війни в Україні Григорій Лепс є також власником продюсерського центру. Путініст курирує деяких зірок російської естради.

На недавній прес-конференції Лепс виявив бажання нагріти руки на спадщині померлого соліста Ласкового Мая Юрія Шатунова. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на ТАСС.

Рашистський співак хоче викупити пісні колись популярного гурту, щоб потім вигідніше перепродати їх молодим виконавцям. Самому виконувати їх в його плани не входить.

"Я б придбав ці пісні для того, щоб вони були в моїй скарбничці. Може бути, знайдеться який-небудь молодий виконавець, який по-своєму їх трактує, і пісня зможе знайти нове життя", - заявив Лепс.

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Смерть Юрія Шатунова

Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвана бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

Інші новини:

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