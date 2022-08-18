"У могилі немає праху Юри Шатунова": після похорону співака почався скандал

Могила Юрія Шатунова / скріншот

Навколо смерті Юри Шатунова почався новий скандал. Андрій Разін, з яким співак тривалий час судився за права на пісні "Ласкавого мая" оголосив, що його похорон був постановкою, а праху музиканта в Росії немає.

"Я хочу вам сказати, що відбувається просто якась афера. Я вийшов на людину, яка безпосередньо займалася похоронами Юри Шатунова. І він сказав про те, що Світлана полетіла до Німеччини з його прахом. І на Троєкуровському кладовищі ховали абсолютно порожню капсулу. І все було обставлено як спектакль, Як Кудряшов любить це робити", - заявив продюсер в соцмережах.

За його словами, щоб афера не розкрилася, могилу залили бетоном, щоб убезпечити себе від розслідування.

"При цьому Кудряшов (концертний директор Шатунова - ред.) звинуватили мене, що я викопаю цю урну і вкраду її. Це якийсь жах! Але все це зроблено спеціально, щоб цю урни ніхто не бачив. Немає праху Юри Шатунова, не похований він на Троєкуровському кладовищі", - заявив Разін.

Нагадаємо, про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

Читайте також: