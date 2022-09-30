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"Зараз мені легше, діти зі мною": Джамала розповіла, що з її синами, та як переживає події в Україні

30 вересня 2022, 13:57

Джамала у Сніданку з 1+1 на ТЕТ розповіла про участь у польських Танцях з зірками, просвітницьку діяльність та як впоралась з тугою за дітьми.

Джамала
До Сніданку з 1+1 долучилась Джамала / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ексклюзивно до Сніданку з 1+1 долучилась українська співачка Джамала, яка наразі є учасницею польської адаптації проєкту Танці з зірками та робить усе для того, щоб про війну в Україні за кордоном не забували. Після кожного виступу співачки кошти, вилучені з смс-голосів за її пару з Яцеком Йешке, відправляються на підтримку України.

В останньому ефірі, танцюючи танго, Джамала виборола максимальну більшість балів – 40. У ексклюзивному включенні зі Сніданком з 1+1 на ТЕТ вона розповіла, що за п’ять тижнів участі піймала себе на думці, що дуже емоційно залежна від подій, які відбуваються на Батьківщині.

"Минулого тижня у мене був пасодобль, було відчуття, що все, я не можу ніяк ні танцювати, ні посміхатись, ні знаходити потрібних слів. Я невід’ємна частина своєї країни, коли чую позитивні новини – у мене і ноги міцніші, і плечі розкриваються. А чую щось погане – буває і сумно, розпач і навіть сльози. Проте мене надихає, що вперше на проєкті ініціювали можливість збору коштів. Польща постійно говорить про Україну", - прокоментувала співачка.

Джамала зізналась, що наступним випробуванням на паркеті для неї стане румба. І додала: "Я завжди боялась цього танцю. Але будемо готуватись".

Польські глядачі проєкту активно підтримують українську співачку. За її словами, вони вже неодноразово висловлювали своє бажання щодо її перемоги. Проте Джамала акцентує, що має зовсім іншу місію на польських Танцях з зірками. Також співачка отримує і закиди щодо участі в українському проєкті, адже має вже певний досвід.

"Я сміюся з цього. Так, спочатку я почувала себе більш впевненою, але від того, що я брала участь в українських Танцях з зірками - я не стаю від цього професіональною танцівницею. Мій партнер Антон Нестерко 25 років професійно займався танцями, так само і Яцек Йешке. Це інша професія, яку ти маєш опанувати за два дні. Ми навіть ставили експеримент з Яцеком, чи зможу я його за два дні навчити співати. Чи вийшло? Ну може одну фразу", - зазначила Джамала.

Попри перебування за кордоном, співачка відчуває неймовірну підтримку українців. У Варшаві вона зустрічалась з LAUD, KOLA, Jerry Heil, Альона Гудкова, а танцівниця Яна Цибульська навіть надавала їй поради у тренувальній залі.

Рідні Джамали також активно підтримують та пишаються її досягненнями у проєкті. Окрім того, співачці вже вдалось перевести і дітей до Варшави. Вона коментує: "Зараз мені легше, діти зі мною".

Джамала
До Сніданку з 1+1 долучилась Джамала / Прес-служба

Нагадуємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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