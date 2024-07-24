Сергій і Сніжана Бабкіни потрапили в Харкові під обстріл - подробиці

Сімейна пара відпочивала в приватному секторі, куди вранці 24 липня прилетіла ворожа ракета.

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Сергій Бабкін з дружиною опинилися в епіцентрі ракетного обстрілу 24 липня / колаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

Днями український співак Сергій Бабкін разом із дружиною, блогером і директором артиста Сніжаною Бабкіною, повернувся до рідного Харкова. Під час війни родина перебралася до Німеччини, а рідні землі відвідує час від часу.

У Харкові Бабкіни разом із друзями зняли будиночок для відпочинку. Цього ранку країна-окупант двічі обстріляла місто, і артист із близькими опинився в епіцентрі цього кошмару.

Про те, яким дивом їм вдалося пережити ракетний обстріл, у своєму блозі в Instagram розповіла Сніжана Бабкіна. Вона зізналася, що другий удар у районі приватного сектора, про який говорять ЗМІ, стався зовсім поруч із ними.

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"5 метрів від того будинку, в який влучила ракета. Ранок, який запам'ятається назавжди. Дякуємо Богу, що живі. Ми з друзями орендували будинок на ніч. На цій території був ще один за 5 метрів від нашого. Другий будинок орендували дві пари. Сьогодні о 5 ранку прилетіла С-300 в будинок поруч. Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум у голові. Дякуємо, що живі", - написала дружина Сергія Бабкіна.

Сергій Бабкін із дружиною опинилися в епіцентрі ракетного обстрілу 24 липня / колаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

Хто такий Сергій Бабкін? Сергій Бабкін - український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник гурту 5'nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Учасник 5-го сезону шоу "Танці з зірками" (разом із дружиною Сніжаною), повідомляє Вікіпедія.

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