УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Сергій і Сніжана Бабкіни потрапили в Харкові під обстріл - подробиці

Анна Підгорна
24 липня 2024, 10:46
135
Сімейна пара відпочивала в приватному секторі, куди вранці 24 липня прилетіла ворожа ракета.
Сергій Бабкін, Сніжана Бабкіна
Сергій Бабкін з дружиною опинилися в епіцентрі ракетного обстрілу 24 липня / колаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

Днями український співак Сергій Бабкін разом із дружиною, блогером і директором артиста Сніжаною Бабкіною, повернувся до рідного Харкова. Під час війни родина перебралася до Німеччини, а рідні землі відвідує час від часу.

У Харкові Бабкіни разом із друзями зняли будиночок для відпочинку. Цього ранку країна-окупант двічі обстріляла місто, і артист із близькими опинився в епіцентрі цього кошмару.

Про те, яким дивом їм вдалося пережити ракетний обстріл, у своєму блозі в Instagram розповіла Сніжана Бабкіна. Вона зізналася, що другий удар у районі приватного сектора, про який говорять ЗМІ, стався зовсім поруч із ними.

відео дня

"5 метрів від того будинку, в який влучила ракета. Ранок, який запам'ятається назавжди. Дякуємо Богу, що живі. Ми з друзями орендували будинок на ніч. На цій території був ще один за 5 метрів від нашого. Другий будинок орендували дві пари. Сьогодні о 5 ранку прилетіла С-300 в будинок поруч. Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум у голові. Дякуємо, що живі", - написала дружина Сергія Бабкіна.

Сергій Бабкін, Сніжана Бабкіна
Сергій Бабкін із дружиною опинилися в епіцентрі ракетного обстрілу 24 липня / колаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

Хто такий Сергій Бабкін?

Сергій Бабкін - український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник гурту 5'nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Учасник 5-го сезону шоу "Танці з зірками" (разом із дружиною Сніжаною), повідомляє Вікіпедія.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що популярний співак Фагот із ТНМК потрапив у серйозну ДТП. Її подробиці артист розкрив лише в недавньому інтерв'ю - він на мотоциклі мчав на весілля друга.

Також юна дружина Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, "поскаржилася" на правила зіркового чоловіка, який вирішив проконтролювати, у чому одягнена його обраниця.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Сергій Бабкін Сніжана Бабкіна новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

13:08 Синоптик
У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

12:37 Україна
Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

11:46 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту 3786

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення 2997

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС 2592

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося 2387

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося

Останні новини

12:43

Селін Діон вийде заспівати одну пісню за нечуваний гонорар

12:37

У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

12:21

Гороскоп Таро на серпень 2024: Козерогам - тріумф, Водоліям - заздрість, Рибам - успіхВідео

12:16

Відключень світла буде менше: до енергосистеми підключено один з атомних блоків

12:00

Що означає "людина вершкового зросту": лише одиниці знають правильну відповідь

Камала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій КлочокКамала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій Клочок
11:46

Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

11:37

"А їй точно 70?": Алла Кудлай шокувала екстремальним луком із блакитним волоссямВідео

11:02

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

10:47

В ЄС заспокоюють США щодо плану виділення 50 мільярдів для України - Bloomberg

Реклама
10:46

Сергій і Сніжана Бабкіни потрапили в Харкові під обстріл - подробиці

10:23

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

10:20

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

10:18

"Вона несамовита": путініст Пригожин закликав відправити відому співачку на лікування від залежності

09:54

У Москві підірвали в авто високопоставленого військового чиновника РФ: деталіФото

09:50

Популярний український музикант уперше розповів, чим займається на службі в ЗСУ

09:26

Брови вищипали: зрадниця Лорак показала доньку, яка ошелешила всіх своєю зовнішністю

09:23

Вночі РФ атакувала Ізмаїл: є "прильоти" в порт і багатоповерхівку, постраждали людиФотоВідео

09:09

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

09:00

Путін без танків і у пошуках "миру": якою буде війна у 2025 році

08:46

Місячний посівний календар на серпень: що посадити в останній місяць літа

Реклама
08:33

Мир в інтересах РФ: у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Трампа

08:10

Не варто недооцінювати ворога: що відбувається на фронтіПогляд

07:35

ЗСУ можуть потрапити в оточення: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Донбасі

06:38

У Харкові пролунали вибухи: РФ обстріляла місто ракетами С-300, є загиблийФото

06:10

Дві головні пробеми для Трампа у заміні Байдена на ГаррісПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 25 липня: Терезам - різкі перепади, Стрільцям - довгоочікуваний день

05:30

Як правильно поливати рослини: головне правило, яке збереже урожай

04:45

"Путіну вдалося вивести новий тип людини": чим загрожує Україні зупинка війниВідео

03:30

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність

02:30

Співак-жиголо Прохор Шаляпін публічно образив Лайму Вайкуле

02:11

Україна продає світло за кордон чи ні: у ДТЕК відповіли на найбільш спірне запитання

02:00

"Через святковий спосіб життя": відомий продюсер висловився про повернення втікача Винника в Україну

01:30

Чому Гарріс замінить Байдена на виборах: з'явилася несподівана версія

00:53

Старий путініст Петросян хвацько пройшовся по своїй колишній дружині

00:15

Вінницька назвала росіян, які проявили людяність під час війни

00:14

Військовий збір 5%: скільки українці віддаватимуть на армію з власного гаманця

23 липня, вівторок
23:55

У чому різниця між родзинками та сушеним виноградом: відповідь вас здивуєВідео

23:26

Потрібна рідкісна навичка: Кейт і Вільям відкрили цікаву вакансію

23:04

Вибори в США: Гарріс раптово вирвалась у президентській гонці

23:01

Репяхова зізналася, чому Павлік не підтримує її ідею про другу дитину

Реклама
22:37

Світла буде більше: в Україні зменшили обсяги відключень електроенергії до кінця доби

22:27

Хто більше вигідний Росії - Гарріс чи Трамп: експерт дав однозначну відповідь

22:11

Росіяни звели велику базу за 200 км від фронту: ЗМІ показали кадри обʼєкта

22:03

Україна - Ірак, історичний матч для нас на Олімпіаді 2024

22:03

Що обов'язково має бути у раціоні кішки: яка небезпека від корму

21:41

MamaRika вперше розповіла, чому ледь не розлучилася з чоловіком

21:38

Путін буде "дуже небезпечним": британський генерал назвав рік початку війни РФ з НАТО

20:49

Генштаб підтвердив ураження порому в порту "Кавказ": які наслідки

20:19

"Нам потрібно більше ППО": Єрмак вперше поговорив з помічником Камали Харріс

19:55

Ідеальний овочевий салат "Асорті": будете всю зиму радіти - швидкий рецептВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти