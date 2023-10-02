Санта Дімопулос офіційно змінила ім'я - фото нового документа

Світська левиця зазначила, що лише тепер нарешті стала сама собою.

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Санта Дімопулос взяла нове ім'я та по батькові / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка, блогерка та медіадива Санта Дімопулос повідомила про важливе рішення. Артистка живе за кордоном, проте час від часу повертається до рідного Києва, щоб відвідати близьких.

Зараз Санта прибула до столиці, щоб залагодити питання з документами. Повне ім'я світської левиці - Хрисанті Янісівна Дімопулос, про що мало хто знає. Його вона вирішила змінити на те, яке більш відоме.

Так на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото свідоцтва, яке зафіксувало зміну імені. Тепер вона офіційно Санта Ігорівна Дімопулос.

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По батькові артистка взяла на честь свого біологічного батька на ім'я Ігор - таким чином вона засвідчила свою приналежність до його роду.

Зміна імені та по батькові стала для неї важливим і дуже емоційним кроком, завдяки якому вона нарешті знайшла жадану індивідуальність. "Сльози щастя! Нарешті я – це я. Я вписала себе в рід батька (мій біологічний тато - Ігор). Я змінила повне ім'я на скорочене - своє, рідне", - повідомила Санта Дімопулос у своєму блозі.

Санта Дімопулос взяла нове ім'я та по батькові / instagram.com/santadimopulos

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