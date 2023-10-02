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Санта Дімопулос офіційно змінила ім'я - фото нового документа

Анна Підгорна
2 жовтня 2023, 21:42 оновлено 2 жовтня, 21:46
Світська левиця зазначила, що лише тепер нарешті стала сама собою.
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос взяла нове ім'я та по батькові / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка, блогерка та медіадива Санта Дімопулос повідомила про важливе рішення. Артистка живе за кордоном, проте час від часу повертається до рідного Києва, щоб відвідати близьких.

Зараз Санта прибула до столиці, щоб залагодити питання з документами. Повне ім'я світської левиці - Хрисанті Янісівна Дімопулос, про що мало хто знає. Його вона вирішила змінити на те, яке більш відоме.

Так на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото свідоцтва, яке зафіксувало зміну імені. Тепер вона офіційно Санта Ігорівна Дімопулос.

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По батькові артистка взяла на честь свого біологічного батька на ім'я Ігор - таким чином вона засвідчила свою приналежність до його роду.

Зміна імені та по батькові стала для неї важливим і дуже емоційним кроком, завдяки якому вона нарешті знайшла жадану індивідуальність. "Сльози щастя! Нарешті я – це я. Я вписала себе в рід батька (мій біологічний тато - Ігор). Я змінила повне ім'я на скорочене - своє, рідне", - повідомила Санта Дімопулос у своєму блозі.

Санта Дімопулос офіційно змінила ім'я - фото нового документа
Санта Дімопулос взяла нове ім'я та по батькові / instagram.com/santadimopulos

Раніше блогер Волошин розповів підписникам скільки грошей заробляє - чоловік Анни Трінчер не став приховувати суми, які йому щомісяця приносять різні онлайн-платформи.

Також фіналіст реаліті-шоу Холостячка (з Ксенією Мішиною) Олексій Трегубенко вперше "засвітив" маму свого первістка. Разом пара з'явилася на фото з хрестин малюка.

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