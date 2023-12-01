З музикою в серці: топ-10 найпопулярніших пісень в Україні у 2023 році

Представляємо вашій увазі рейтинг треків, які українці в цьому році заслухали до дірок.

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Надя Дорофєєва, Антон Вельбой і Злата Огневич - лише частина виконавців, яких українці слухали в цьому році найчастіше / колаж: Главред, фото : instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/a.wellboy, instagram.com/zlata.ognevich

Українці - музична нація, яка палко цінує це мистецтво і докладає всіх зусиль для його розвитку навіть під час повномасштабної війни. Наближається кінець року, і музичний додаток Apple Music з цього приводу вирішив підвести підсумки та визначити, яку музику найчастіше українці слухали в 2023 році.

Список топ-100 пісень не може не радувати, адже велика частина з них - від українських або зарубіжних виконавців. Середньостатистичний українець практично відмовився від пісень з країни-окупанта.

У першу десятку кращих і найбільш прослуховуваних в Україні пісень в 2023 увійшли 8 українських пісень і 2 - іноземні. Примітно, що в топ пробилися і вже відомі виконавці, і ті артисти, хто лише набирає обертів.

Топ-10 найпопулярніших пісень в Україні у 2023 році за версією Apple Music

1. Miley Cyrus — Flowers

2. SHUMEI, Zlata Ognevich — Буревіями

3. YakTak, Sobol — Погляд

4. DOROFEEVA — Щоб не було

5. Parfeniuk — Провела екскурсію

6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ — Силуети

7. Wellboy — Додому

8. Sam Smith, Kim Petras — Unholy

9. SKOFKA — Чути гімн

10. Parfeniuk — Відриваючись.

На жаль, в плейлістах українців все ще грає музика країни-окупанта. Зі ста треків, наведених у списку, 11 належать російський виконавцям. На 76 місце навіть потрапила пісня співачки-зрадниці Анни Asti, черкаської артистки, яка зараз будує кар'єру в рф та ігнорує війну в Україні.

Слухайте пісню, яка зайняла у рейтингу перше місце, Miley Cyrus - Flowers:

Раніше українська співачка Ірина Білик показала шокуючі метаморфози - як справжня артистка, вона може перевтілюватися до невпізнання всього лише за допомогою макіяжу.

Також колишній чоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, назвав "генетичну" причину розлучення зі співачкою. Він зізнався, що підштовхнуло його до рішення розлучитися зі співачкою.

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