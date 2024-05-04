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"З днем народження, крихітко": Потап ніжно привітав Каменських зі святом

Дмитро Відоменко
4 травня 2024, 16:08
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Співачка Настя Каменських у свій 37-й день народження отримала привітання від чоловіка-репера Потапа і звернулася до українців із важливим проханням.
Каменських, Потап, ДР
Потап ніжно привітав свою "крихітку" Каменських із днем народження / колаж Главред, фото УНІАН

4 травня, українська відома попспівачка Настя Каменських відзначає свій 37-й день народження. З цього приводу вона звернулася до своїх фанатів через соціальну мережу Instagram.

"У свій День народження я хочу загадати бажання, щоб усі, хто ще вагається відкрити себе справжнього, перестали боятися бути собою. Із захопленням я експериментую, обожнюю бути різною, це надихає мене. Тож я хочу, щоб і ви зробили крок назустріч собі, розкривали світові різні грані своєї особистості та ставили себе на перше місце, незалежно від думки оточуючих, коли стикаєтесь із негативом. Адже це неймовірне щастя - не грати, а жити. Не бійтеся оступитися і зробити помилку. Допомагайте тим, кому можете, бо це велике щастя і потужний обмін позитивною енергією. Якщо ви захочете сьогодні привітати мене - я приготувала для вас добірку зборів! Ви можете вибрати будь-яку з них і зробити внесок на посильну суму", - написала співачка.

'З днем народження, крихітко': Потап ніжно привітав Каменських зі святом

Природно, що чоловік Каменських, репер і продюсер Потап, не міг не привітати її з днем народження.

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"Я тобою пишаюся, я тебе співаю. З днем народження, крихітко", - написав він у коментарях.

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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Зазначимо, Потап 6 квітня дав перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну концерт - але в Німеччині, з російськомовним репертуаром і в клубі, який давно облюбували для виступів артисти-путіністи.

А також у мережі з'явився короткий ролик, де Потап поливає свою голову молоком під пісню дружини Насті Каменських "Молоко". Також за допомогою молока він вирішив виголити обличчя.

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Настя Каменських Потап Олексій Потапенко
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