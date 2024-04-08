УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Новий скандал: Потап у Німеччині співав російською в проросійському клубі

Дмитро Відоменко
8 квітня 2024, 10:59оновлено 8 квітня, 11:31
Відомий український репер Олексій Потапенко, він же Потап, 6 квітня дав концерт у Німеччині - і миттю спричинив великий скандал в українському сегменті Мережі.
Потап
Потап виконав попурі зі своїх російськомовних хітів і хітів свого авторства / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Відомий український реп-виконавець і продюсер Потап (Олексій Потапенко) 6 квітня дав перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну концерт - але в Німеччині, з російськомовним репертуаром і в клубі, який давно облюбували для виступів артисти-путіністи. На інцидент звернув увагу спеціалізований портал "Музвар".

Разом із Потапом на сцені співали учасник його продюсерського проєкту - поп-гурту MOZGI - під псевдонімом Dred і ді-джей. А ось усі жіночі партії з потапівських хітів виконувала не його дружина Настя Каменських, а якась співачка Дар'я Шевченко.

Потап

На сцені клубу репер виконав старі хіти гуртів MOZGI і "Время и Стекло" і, звісно, колективу "Потап і Настя". Ба більше, клуб Kingzclub Villingen-Schwenningen, де проходив концерт, давно славиться своєю проросійською позицією. Зокрема, туди з концертами проїжджало чимало російських артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні, а в лютому цього року в клубі взагалі проводили так звані "російські ночі".

відео дня
Новий скандал: Потап у Німеччині співав російською в проросійському клубі

Сам Потап скандал поки що не прокоментував. Проте з його сторінки в Instagram зрозуміло, що він 6 квітня виступав у вищевказаному клубі - і зробив відповідну позначку.

Потап

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Потап скандали - останні новини:

Раніше український співак і музичний продюсер Потап, який виїхав з України під час повномасштабної війни, потрапив у скандал через німецьку афішу, в якій він значився "артистом російського ретро".

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Настя Каменських Потап група Mozgi новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Складно ідентифікувати людей": у ЗСУ прокоментували розстріл українських полонених

"Складно ідентифікувати людей": у ЗСУ прокоментували розстріл українських полонених

10:49 Україна
Тортури, пияцтво, здирництво: в ISW розповіли про проблеми в лавах армії РФ

Тортури, пияцтво, здирництво: в ISW розповіли про проблеми в лавах армії РФ

10:14 Україна
Чи загрожує Україні блекаут: Галущенко сказав, чи досягне РФ мети

Чи загрожує Україні блекаут: Галущенко сказав, чи досягне РФ мети

09:22 Україна
Всі головні новини

Популярне

Посунуть на стратегічне місто: Буданов назвав ціль літнього наступу РФ 4154

"Посунуть" на стратегічне місто: Буданов назвав ціль літнього наступу РФ

Таргани зникнуть раз і назавжди: хімік назвав найефективніший метод 2344

Таргани зникнуть раз і назавжди: хімік назвав найефективніший метод

Кримський міст впаде : Буданов зробив заяву й анонсував сюрпризи 2137

Кримський міст "впаде": Буданов зробив заяву й анонсував "сюрпризи"

Рідні насилу впізнали: Анна Кошмал змінила імідж 2080

Рідні насилу впізнали: Анна Кошмал змінила імідж

Останні новини

11:41

Ризик Третьої світової війни у світі зростає: Курт Волкер назвав важливі умови

11:09

Троянди матимуть "вражаючі квіти": чоловік назвав кухонні відходи, які підживлять кущ

11:06

Сонячне затемнення 8 квітня 2024: Близнюкам - покровитель, Левам - другий шлюб, Дівам - грошіВідео

10:59

Новий скандал: Потап у Німеччині співав російською в проросійському клубі

10:54

Користь і шкода редиски: чому і кому потрібно їсти коренеплід

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:49

"Складно ідентифікувати людей": у ЗСУ прокоментували розстріл українських полонених

10:42

Китайський гороскоп на завтра 9 квітня: Бикам - зрада, Собакам - доленосна зустріч

10:14

Тортури, пияцтво, здирництво: в ISW розповіли про проблеми в лавах армії РФ

10:06

Навіщо в СРСР насправді масово саджали тополі: відповідь знають одиниці

Реклама
09:59

Ніколи не підведе: 4 найвірніші породи собак

09:55

Церковне свято 9 квітня: що заборонено робити на святого мученика Євпсихія

09:53

"На злочинницю чекає в'язниця": Лоліта замішана в шахрайській афері

09:41

Культ багатодітності в Росії: справа Геббельса живеПогляд

09:22

Чи загрожує Україні блекаут: Галущенко сказав, чи досягне РФ метиВідео

09:18

У Мережі "засвітили" російського офіцера, який наказав стріляти в українських полонених у Кринках

08:52

Як не залишитися без грошей: про що українці зобов'язані повідомляти до Пенсійного фонду

08:46

ЗСУ втрачають плацдарм під Авдіївкою, захоплено східну частину Бердичів - аналітики

08:40

Гороскоп на завтра 9 квітня: Близнюкам - стресовий день, Рибам - доленосна зустріч

08:16

"Диверсанти залишаються": добровольці з РДК оголосили про завершення операції в РФ

07:35

Знайти олівець за 12 секунд зможуть лише одиниці: дуже заплутана загадка

Реклама
07:23

РФ атакувала Україну дронами, є прильоти: що відомо

06:50

РФ готує наступ, ЗСУ доведеться ухвалювати складні рішення: в ISW назвали причину

06:36

Ізраїль опинився в центрі ідеального штормуПогляд

03:27

Готують ударний кулак: екскомандир Айдару назвав дату початку нового наступу РФ

02:50

Які 4 помилки ніколи не можна робити з пральними машинами: відповідь експерта

01:30

Розкрито секрет роману Наомі Кемпбелл із 37-річним мільйонером з ОАЕ

07 квітня, неділя
23:45

В Україну йде нестерпна спека: синоптики назвали регіони, де буде найтепліше

23:15

РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону" - ЗМІ

22:56

Чоловік MamaRika розповів правду про кризу у стосунках зі співачкою

22:24

РФ "жорстко" закидає Харків бомбами: Зеленський назвав, чим зупинити терор

22:22

Іван Яковина. ССО знищили рідкісну російську техніку на півдніВідеоблоги

22:03

"Сина звинуватили у крадіжці": Слава Дьомін розповів про конфуз своєї дитини

21:36

Альфа-політик Макрон: це нам на користь чи навпаки?Погляд

21:31

Розстріл полонених бійців ЗСУ: Лубінець розкрив подробиці злочину РФ на півдні

21:00

"Нам буде важко встояти": Зеленський потужно звернувся до США через затримку допомоги

20:48

Рідні насилу впізнали: Анна Кошмал змінила імідж

20:09

Скрутили і кинули в бус: ТЦК проводить перевірку через викрадення підлітка на півдні

20:07

РФ змінила тактику обстрілів Харківщини, можлива примусова евакуація населення – голова ОВА

19:03

Добивали впритул: окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ

18:26

Як Україні не допустити заморозки війни: у країні-союзнику назвали план для ЗСУ

Реклама
18:20

Завершення війни "за 24 години": ЗМІ розкрили план Трампа з поступками Києва Москві

17:35

Експерт сказав, які міста будуть під загрозою, якщо РФ захопить Часів Яр

17:28

Ніжність зашкалює: мама Вєрки Сердючки знялася з вагітною донькою

17:08

Підірвали сім літаків РФ і підстанцію: деталі удару ГУР по аеродрому в Єйську

17:02

Навіщо потрібно поливати смородину окропом - інструкція від досвідченого садівникаВідео

16:54

Заморозка $300 млрд режиму Путіна: у Зеленського сказали, чи дадуть їх на зброю ЗСУ

16:53

Що поставити у вільний кут кімнати: 5 найкращих ідей, які допоможуть створити затишок

16:15

Відповідь за удари по Харкову: Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР

16:14

Боксер Узєлков переніс складну операцію на серці - перші подробиці

15:58

Кримський міст "впаде": Буданов зробив заяву й анонсував "сюрпризи"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Володимир Зеленський новости
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти