Новий скандал: Потап у Німеччині співав російською в проросійському клубі

Відомий український репер Олексій Потапенко, він же Потап, 6 квітня дав концерт у Німеччині - і миттю спричинив великий скандал в українському сегменті Мережі.

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Потап виконав попурі зі своїх російськомовних хітів і хітів свого авторства / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Відомий український реп-виконавець і продюсер Потап (Олексій Потапенко) 6 квітня дав перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну концерт - але в Німеччині, з російськомовним репертуаром і в клубі, який давно облюбували для виступів артисти-путіністи. На інцидент звернув увагу спеціалізований портал "Музвар".

Разом із Потапом на сцені співали учасник його продюсерського проєкту - поп-гурту MOZGI - під псевдонімом Dred і ді-джей. А ось усі жіночі партії з потапівських хітів виконувала не його дружина Настя Каменських, а якась співачка Дар'я Шевченко.

На сцені клубу репер виконав старі хіти гуртів MOZGI і "Время и Стекло" і, звісно, колективу "Потап і Настя". Ба більше, клуб Kingzclub Villingen-Schwenningen, де проходив концерт, давно славиться своєю проросійською позицією. Зокрема, туди з концертами проїжджало чимало російських артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні, а в лютому цього року в клубі взагалі проводили так звані "російські ночі".

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Сам Потап скандал поки що не прокоментував. Проте з його сторінки в Instagram зрозуміло, що він 6 квітня виступав у вищевказаному клубі - і зробив відповідну позначку.

Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Потап скандали - останні новини:

Раніше український співак і музичний продюсер Потап, який виїхав з України під час повномасштабної війни, потрапив у скандал через німецьку афішу, в якій він значився "артистом російського ретро".

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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