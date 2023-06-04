"Російська артистка чи своя?": Наташа Корольова зізналася, що сумує за Києвом

Іронічно, але Королева не розуміє, чому їй не раді в українській столиці.

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Наташа Корольова розповіла, що сумує за Києвом / колаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Співачка Наташа Корольова народилася, виросла і почала будувати музичну кар'єру в Києві. Потім на перебралася в рф, і з тих пір підтримує країну-агресора.

Війна в рідній країні нітрохи не зачіпає артистку - вона продовжує підтримувати дружні стосунки із закоренілими путіністами, які неприкрито висловлюють своє схвалення окупаційним апетитам кремля і геноциду українського народу. Серед таких індивідів і чоловік Корольової, стриптизер Тарзан, з яким співачка зображує любов на публіці.

На тлі цього смішними і знущальними звучать її міркування про те, як вона сумує за рідним Києвом. Блюзнірське інтерв'ю поширюють росЗМІ.

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Наташа Корольова щиро дивується, чому в 2016 році їй заборонили в'їзд в Україну на 5 років, і чому зараз до неї в нашій країні таке ставлення. З цього приводу артистка навіть висловлює жаль, в яий, втім, віриться насилу.

"На жаль, я давно вже не в'їзна до Києва, тому що давно мене закрили, першу. Я представляла загрозу, напевно, своїми хорошими добрими піснями. Вони не могли зрозуміти - в який статус артиста мене записувати - російська артистка або своя? Була дилема, але в результаті вирішили закрити, причому жорстко - на п'ять років", - бідкається Корольова.

Нагадаємо, раніше Корольова опублікувала спільні кадри з Людмилою Поривай, яка раніше виступила на підтримку України у війні проти Росії. Вона вирішила прокоментувати стосунки з матір'ю.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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