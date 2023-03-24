УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Російські матусі полюють за дітьми Пугачової в Ізраїлі

24 березня 2023, 09:39
Представникам країни-агресора не дає спокою Алла Пугачова, яка не підтримала терористичний режим.
Алла Пугачова, Гаррі і Ліза Галкіни
Алла Пугачова, Гаррі і Ліза Галкіни / скріншот

Російські "інстамамки" влаштували полювання на дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна, які не змогли миритися з діями терористичної Росії по відношенню до України, і виїхали на постійне проживання в Ізраїль.

Зокрема, як написала пропагандистська газета "Комсомольська правда", Російські матусі буквально ведуть власне розслідування про те, куди ж ходять на навчання Ліза і Гаррі. Так, їм вдалося з'ясувати, що двійнята навчаються в одній з найпрестижніших і дорогих приватних шкіл Ізраїлю. Вона знаходиться хоч і в іншому місті, але всього в 20 хвилинах їзди від будинку Пугачової.

"Це американська інтернаціональна школа, після закінчення якої діти отримують диплом, що дозволяє вступати до вищих навчальних закладів США та Європи. Навчання в школі проходить англійською мовою, з вивченням івриту. Це може бути правдою: і в гімназії Гарік і Ліза вчили англійську; і з репетиторами з Канади онлайн в Підмосков'ї діти Пугачової вчили англійську мову", - повідомляє видання.

відео дня

Видання також додає, що рік навчання в такій школі становить 96 000 шекелів (близько 1 млн гривень). Продовжують чи ні вчиться в російській школі діти Пугачової - невідомо.

Нагадаємо, раніше головна зірка російської естради Алла Пугачова побувала на концерті Валерія Меладзе, який також підтримав Україну.

Пугачова написала пост, де розповіла про концерт співака. Вона це зробила у відповідь на чергове вкидання російських пропагандистів про те, що на концерти Меладзе ніхто не ходить і він навряд чи збирає половину залу. "Повинна засмутити брехунів, які говорять про "провальні" концерти Валерія Меладзе в Ізраїлі. Це було свято! Пісні Костянтина Меладзе у виконанні Валери - прекрасне вино. З роками стають тільки смачніше і цінніше. Салют, Віра, Надія і любов!"- написала Пугачова.

Раніше також стало відомо про те, що Аллу Пугачову не втомлюються знімати журналісти, а кадри не втомлюються публікувати Російські телеграм-канали. Не стало винятком і відвідування примадонною концерту співачки з РФ Маніжи, яка також, як і Пугачова, відкрито засудила військове вторгнення Росії в Україну з метою захоплення її територій.

Вас також може зацікавити:

Алла Пугачова Максим Галкин
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:58

РФ вдарила із ЗРК С-300 по Пункту незламності в Костянтинівці: загинули 3 жінки-переселенки

09:58

В Івано-Франківську СБУ затримала адептку "руського міра", яка фанатіла від Кадирова з "Моторолою"ФотоВідео

09:51

"Значить треба йти до Львова": Медведєв ще ширше розкотив губу й оголосив нові цілі РФВідео

09:50

Перекидання військ НАТО на Схід: експерт оцінив загрозу війни між РФ і АльянсомВідео

09:39

Російські матусі полюють за дітьми Пугачової в ІзраїліВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:30

Фортуна нагородила нечуваним щастям та надзвичайним везінням: жіночі імена з казковою долеюВідео

09:13

"Тягне, щемить, пече": у жінки на Донеччині назавжди в шиї застряг уламок снаряда ворогівВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 24 березня 2023: Овну - великі проблеми, Рибам - кризаВідео

08:56

В окуповану Горлівку завітала "бавовна": прогриміли вибухи і спалахнула пожежаВідео

Реклама
08:23

"Якщо Путіна скинуть, буде громадянська війна": правозахисник сказав, чому в РФ "бережуть" диктатораВідео

08:20

Сі Цзіньпін хотів розвинути свій успіх, а Путін його взяв і обламавПогляд

08:08

Пригожин пішов проти Кремля: глава ПВК "Вагнер" спростував головні наративи російської пропаганди

07:36

"Тривожний меседж": у Пентагоні попередили про небезпечні наслідки візиту Сі Цзіньпіна в МосквуВідео

07:18

Дві доньки залишилися без батька: у боях за Україну загинув захисник з Дніпропетровщини

06:42

Вночі окупанти атакували "Шахедами" Україну: є влучання у Кривому Розі

06:20

"Найкращі" танки у світі горять в режимі нон-стоп в УкраїніПогляд

05:30

Як вивести крота з двору: прості способи, які допоможуть кожному дачникові

05:00

"Це буде поразка Заходу": експерт сказав, чому західні партнери не дадуть Україні програти війнуВідео

03:45

Крах путінського режиму настане в момент втрати Криму - ПолозовВідео

03:20

Не тільки просто, але і дешево: дуже смачний рецепт закуски Сюрприз курча на Великдень 2023Відео

Реклама
02:42

Путін відправить до ПАР свого двійника: правозахисник розповів, чи затримають фейкового диктатораВідео

02:11

Мокра Хеллі Беррі показала, як балує себе голяка у ванній

01:41

Втрати будуть великими: Сунгуровський оцінив загрозу розгортання війни в Європі за межами УкраїниВідео

01:09

Прем’єрка Італії поставила на місце депутатку, яка закликала зупинити підтримку УкраїниВідео

01:00

Бутерброди - не їжа: смішні фрази всіх мам, які запам'ятовуються на все життя

00:51

24 березня можна залучити великі гроші одним способом: прикмети і заборони дняВідео

23 березня, четвер
23:40

"У планах розмова є": на Банковій розповіли, що заважає переговорам Зеленського і Сі ЦзіньпінаВідео

23:30

Військова допомога Україні може зменшитися через зміцнення кордонів НАТО - СунгуровськийВідео

23:17

Галкін несподівано "вибачився" перед Скабєєвою, але зганьбив російських артистів у СШАВідео

23:03

Несподіване перетворення: як виглядає Габріель з серіалу "Ксена принцеса-воїн" зараз

22:45

В паніці пакують валізи, продають житло та вивозять продукцію: росіяни готуються драпати з КримуВідео

22:32

Майже рік вважався зниклим безвісти: в Бучі попрощалися з 30-річним воїном, який загинув на ХерсонщиніВідео

22:27

Процес почався: проросійські попи вивозять речі з Києво-Печерської Лаври - МінкультВідео

21:48

Били палицями і погрожували: Подоляк розповів, як росіяни знущалися над українськими дітьмиВідео

21:35

"Конфліктів у нас не було": командир розповів про курсанта, який застрелився

21:28

Христина Горняк влаштувала спекотні танці в спідній білизні на кухніВідео

20:49

Міноборони та фонд "Надія" розпочали реалізацію програми телемедицини на передовій новости компании

20:13

"Обнуляють свою репутацію": Подоляк попередив Угорщину про складнощі через відмову заарештовувати ПутінаВідео

20:13

"Окупанти досі в Новій Каховці": Генштаб зробив некоректну заявуВідео

19:50

Онук Софії Ротару показав, як виглядає його дівчина

Реклама
19:49

Що потрібно поставити на стіл 25 березня, щоб весь рік гроші в будинку були: прикмети і заборониВідео

19:37

Сі Цзіньпін з ним вже зустрічався: експерт назвав можливого кандидата на посаду нового президента РФВідео

19:20

Путіну навіть подобається роль васалаПогляд

18:31

Російські окупанти вийшли з Нової Каховки - ГенштабВідео

18:26

Президент МОК зганьбився скандальним висловлюванням про війну в Україні та участь РФ в ОлімпіадіВідео

18:12

"Мам, вибач за це": 18-річний курсант написав рідним передсмертне повідомлення перед самогубством

18:05

"Описати словами це неможливо": неймовірна історія сапера ЗСУ, який втратив зір від вибухуФотоВідео

18:05

Не каша, а делікатес: що додати в гречку для смаку

18:01

Lida Lee в закривавленій блузці поділилася жахливою історією: "З головами у людей все не ок"

18:00

Податкова Німеччини має гарні новини для українців, які там працюють новости компании

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти