Російські матусі полюють за дітьми Пугачової в Ізраїлі

Представникам країни-агресора не дає спокою Алла Пугачова, яка не підтримала терористичний режим.

Алла Пугачова, Гаррі і Ліза Галкіни / скріншот

Російські "інстамамки" влаштували полювання на дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна, які не змогли миритися з діями терористичної Росії по відношенню до України, і виїхали на постійне проживання в Ізраїль.

Зокрема, як написала пропагандистська газета "Комсомольська правда", Російські матусі буквально ведуть власне розслідування про те, куди ж ходять на навчання Ліза і Гаррі. Так, їм вдалося з'ясувати, що двійнята навчаються в одній з найпрестижніших і дорогих приватних шкіл Ізраїлю. Вона знаходиться хоч і в іншому місті, але всього в 20 хвилинах їзди від будинку Пугачової.

"Це американська інтернаціональна школа, після закінчення якої діти отримують диплом, що дозволяє вступати до вищих навчальних закладів США та Європи. Навчання в школі проходить англійською мовою, з вивченням івриту. Це може бути правдою: і в гімназії Гарік і Ліза вчили англійську; і з репетиторами з Канади онлайн в Підмосков'ї діти Пугачової вчили англійську мову", - повідомляє видання.

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Видання також додає, що рік навчання в такій школі становить 96 000 шекелів (близько 1 млн гривень). Продовжують чи ні вчиться в російській школі діти Пугачової - невідомо.

Нагадаємо, раніше головна зірка російської естради Алла Пугачова побувала на концерті Валерія Меладзе, який також підтримав Україну.

Пугачова написала пост, де розповіла про концерт співака. Вона це зробила у відповідь на чергове вкидання російських пропагандистів про те, що на концерти Меладзе ніхто не ходить і він навряд чи збирає половину залу. "Повинна засмутити брехунів, які говорять про "провальні" концерти Валерія Меладзе в Ізраїлі. Це було свято! Пісні Костянтина Меладзе у виконанні Валери - прекрасне вино. З роками стають тільки смачніше і цінніше. Салют, Віра, Надія і любов!"- написала Пугачова.

Раніше також стало відомо про те, що Аллу Пугачову не втомлюються знімати журналісти, а кадри не втомлюються публікувати Російські телеграм-канали. Не стало винятком і відвідування примадонною концерту співачки з РФ Маніжи, яка також, як і Пугачова, відкрито засудила військове вторгнення Росії в Україну з метою захоплення її територій.

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