Батьківщина кличе: онук Пугачової хоче найближчим часом повернутися в Росію

Микита Пресняков стверджує, що не отримував американське громадянство.

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Микита Пресняков думає повернутися в Росію / instagram.com/npresnyakov

Онук відомої співачки Алли Пугачової, який виїхав з Росії в Америку задумався про те, щоб повернутися в країну-агресора. Про це особисто розповів Микита Пресняков, повідомляють росЗМІ.

Син Хрестини Орбакайте каже, що це може статися навіть найближчим часом. Також він стверджує, що нібито не отримував американське громадянство.

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"Це неправда, що я отримав громадянство Америки. Є думки повернутися в Росію", - сказав Микита Пресняков.

Нагадаємо, раніше російська співачка і Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка не стала миритися з совістю і висловилася щодо військового нападу країни-агресора Росії на Україну, несподівано звернулася до свого колишнього друга, композитора і "путініста" Іллі Рєзніку.

На своїй сторінці в Instagram, Пугачова з часткою смутку і розчарування, звернулася до поета: "Ну що, мій друг, "ще не вечір". Все пам'ятаю і ще люблячи, сьогодні ж запалю все свічки і помолюся я за тебе. З Ювілеєм!"- написала вона.

Відзначимо, що напередодні Резник вирішив обірвати багаторічну дружбу з Пугачовою. Так, близькі стосунки Резник припинив своєю підтримкою і фанатичним схваленням війни в Україні, розв'язаної агресором Росією.

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