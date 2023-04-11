УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Батьківщина кличе: онук Пугачової хоче найближчим часом повернутися в Росію

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2023, 21:40 оновлено 11 квітня, 21:52
103
Микита Пресняков стверджує, що не отримував американське громадянство.

Микита Пресняков
Микита Пресняков думає повернутися в Росію / instagram.com/npresnyakov

Онук відомої співачки Алли Пугачової, який виїхав з Росії в Америку задумався про те, щоб повернутися в країну-агресора. Про це особисто розповів Микита Пресняков, повідомляють росЗМІ.

Син Хрестини Орбакайте каже, що це може статися навіть найближчим часом. Також він стверджує, що нібито не отримував американське громадянство.

відео дня

"Це неправда, що я отримав громадянство Америки. Є думки повернутися в Росію", - сказав Микита Пресняков.

Нагадаємо, раніше російська співачка і Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка не стала миритися з совістю і висловилася щодо військового нападу країни-агресора Росії на Україну, несподівано звернулася до свого колишнього друга, композитора і "путініста" Іллі Рєзніку.

На своїй сторінці в Instagram, Пугачова з часткою смутку і розчарування, звернулася до поета: "Ну що, мій друг, "ще не вечір". Все пам'ятаю і ще люблячи, сьогодні ж запалю все свічки і помолюся я за тебе. З Ювілеєм!"- написала вона.

Відзначимо, що напередодні Резник вирішив обірвати багаторічну дружбу з Пугачовою. Так, близькі стосунки Резник припинив своєю підтримкою і фанатичним схваленням війни в Україні, розв'язаної агресором Росією.

Інші новини:

Алла Пугачова Микита Пресняков онук Пугачової новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Сумнівів немає: США впевнені в успіху контрнаступу ЗСУ - Кулеба

Сумнівів немає: США впевнені в успіху контрнаступу ЗСУ - Кулеба

20:42 Політика
"Досягнення" вагнерівців у Бахмуті: у ЗСУ зганьбили Пригожина

"Досягнення" вагнерівців у Бахмуті: у ЗСУ зганьбили Пригожина

19:59 Україна
Різко увірветься злива: в Україну мчить холодрига

Різко увірветься злива: в Україну мчить холодрига

18:24 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

21:40

Батьківщина кличе: онук Пугачової хоче найближчим часом повернутися в Росію

20:58

"Спартак Суббота виявився аферистом": в Мережі пожежа через викриття популярного психологаВідео

20:53

Дуже складна оптична ілюзія: лише генії можуть знайти приховану помилку на зображенні дерева

20:48

"Біль стає постійним супутником": Катерина Кухар показала понівечені балетом ногиВідео

20:42

Сумнівів немає: США впевнені в успіху контрнаступу ЗСУ - КулебаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:59

"Досягнення" вагнерівців у Бахмуті: у ЗСУ зганьбили ПригожинаВідео

19:44

"Найближчим часом росіяни почнуть тікати": Світан розповів про бої за БахмутВідео

19:36

Український продюсер та колишній коханець Ані Лорак втік до РФВідео

19:35

"Летить рій безпілотників": пропагандистка Симоньян назвала нову фобію окупантівВідео

Реклама
19:21

Путін збирає армію для поразкиПогляд

19:19

Олександр Невзоров. Як буде розвалюватися РосіяВідеоблоги

18:27

Що значить якщо горобець вдарився у вікно: передвістя біди або радісна зустріч

18:24

Різко увірветься злива: в Україну мчить холодригаВідео

18:22

"Перегарчиком запахло": росіяни "заклювали" Захарову через її "п'яну" заяву про ОлімпіадуФотоВідео

17:13

Навіщо досвідчені господині варять волоські горіхи: мало хто знає про цей приголомшливий трюкВідео

17:04

Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: всі подробиціВідео

16:59

Лорак стане банкрутом, а її роман з іноземцем - фейк: з'явились шалені подробиці життя співачкиВідео

16:29

Що покласти в борошно, щоб не заводилися жучки: 3 предмета, які врятують продукт

16:25

Забезпечать міцний та здоровий сон: які кімнатні квіти повинні бути в спальніВідео

16:01

Траса під контролем ЗСУ: армія України відбила у ворога посадку біля дороги на Бахмут

Реклама
16:00

Дітей військовослужбовців і переселенців Favbet Foundation забезпечить канцелярськими наборами

15:59

Безпомилково отримаєте будь-який жовток: скільки часу потрібно варити яйцяВідео

15:40

Біда притягнеться магнітом: коли не можна мити вікна

15:39

Повістки видаватимуть усім: Кабмін розширив повноваження військкоматівВідео

15:35

"Це просто дитина": стала відома цікава деталь про особу, яка "злила" секретні документи СШАВідео

15:29

Американська актриса втратила дитину прямо під час виступу на сцені

15:13

"Він – ніхто, функція": фігура Кадирова сильно роздута – Таїпов

15:09

Як за 10 хвилин начистити гору креветок: цей простий трюк знають лише одиниціВідео

15:04

19-річна зірка серіалу "Дивні дива" виходить заміж за сина рок-зірки

14:44

Тіна Кароль назвала ім'я "найкращого чоловіка в світі"Відео

14:33

"Рішення можемо прийняти до літа": у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16Відео

14:29

Крім пасок і крашанок: що потрібно приготувати на Великдень 2023, щоб залучити удачу - всього 1 рецептВідео

14:22

"Чорний лебідь": зіркова українська гімнастка показала прогулянку в прозорій сукні

14:13

Великодня перевірка на IQ: мережу "розірвала" нова головоломка

13:57

Чим відмити пластикове підвіконня від жовтизни: 3 простих способи повернути білизну

13:52

"Менше рефлексії, більше зброї Україні": в ОП відповіли на злив секретних даних США

13:46

Велика середа 12 квітня: 3 найсуворіших заборони і прикмети, в які завжди вірилиВідео

13:46

Проєкт "Рік" про російсько-українську війну Дмитра Комарова вийшов чотирма іноземними мовамиВідео

13:33

Як українці дивилися телебачення та які телеканали стали лідерами телеперегляду в березні 2023 року

13:02

США сумніваються, що контрнаступ ЗСУ може бути успішним – The Washington PostВідео

Реклама
12:49

"Виконаємо зобов'язання перед МКС": в Австрії пригрозили заарештувати Путіна

12:47

Яка користь від горіхових перегородок: 3 дивовижні властивості, про які ви не знали

12:19

Складна оптична ілюзія, яка заганяє в ступор: 95% людей не зможуть порахувати яйця на картинці

12:12

Радник Зеленського виявився таємничим коханим екс - "ВіаГри" РомановоїВідео

12:09

Планів контрнаступу ЗСУ кілька, Генштаб ухвалить рішення в останній момент - Данілов

12:07

Щоб у роті тануло: як засолити сало по-українськи – хитрий спосіб, про який мало хто знає

12:04

Втрати російських військових удвічі вищі, ніж українських — розвідка США

11:45

Десантників РФ ймовірно кинуть у наступ, їм передали "Сонцепек" - розвідка Британії

11:41

До популярності і кучерявого чуба: Євген Клопотенко показав, як виглядав 12 років тому

11:20

Гороскоп на завтра 12 квітня 2023: Терезам - доленосний дзвінок, Раку - пліткиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти