Ріанна вийшла заміж за батька своєї дитини і відмовилася від шлюбного контракту

Рірі - одна з найзаможніших співачок світу.
У травні 2022 року репер A$AP Rocky (Ракім Майерс) випустив відеокліп під назвою D.M.B., в якому він нібито робить пропозицію своїй подрузі, американській співачці барбадоського походження Ріанні.
У кадрі Ракім золотими гріллзамі (металеві декоративні накладки на зуби - прим. редактора) запитав у Рірі, чи вийде вона за нього, на що співачка такими ж золотими гріллзамі, але з діамантами, відповіла: "Так".
Як стверджує джерело для Ace Showbiz, церемонія, яку розіграли закохані в кліпі, насправді не є інсценуванням - це зйомка реального весілля між Ріанною і Майерсом, яка відбулася незадовго до появи на світ їхнього первістка.
Також інсайдер розповідає, що артисти не укладали шлюбний контракт перед весіллям, це було їх усвідомлене рішення.
Варто відзначити, що в разі розлучення A$AP Rocky і Ріанни, репер може серйозно збагатитися - стан Рірі зараз становить близько 1.4 мільярдів доларів, а за законом штату Каліфорнія наречені після розставання мають право претендувати на половину майна один одного.
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