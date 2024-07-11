Ракета РФ зруйнувала квартиру батька відомої української акторки: вона показала фото

Квартира батька акторки була зруйнована під час нещодавнього ракетного удару окупантів.

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Ракета РФ зруйнувала квартиру батька відомої української акторки Катерини Кістень/ коллаж: Главред, фото: Facebook Катерина Кістень, Facebook Any Kirichuk-Olshanskaja

Українська акторка театру і кіно Катерина Кістень розповіла, що під час ракетного удару країни-агресорки Росії по Україні 8 липня була зруйнована квартира її батька.

Акторка розповіла про це на своїй сторінці у Facebook. Вона попросила у своєї аудиторії допомогти у відновленні житла її тата.

"8 липня. Страшний день. Мою сім’ю це теж зачепило. На цих світлинах зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район", – зазначила Кістень у дописі. відео дня

Акторка наголосила, що з її батьком усе добре – він не постраждав внаслідок обстрілу. Вона зазначила, що він намагається залишатися у позитивному настрої.

"І зараз він, як і завжди, тримається бадьоро, бо вічний оптиміст. Але я знаю, як йому важко", – написала акторка.

Також вона звернулася до своєї аудиторії та небайдужих людей та оголосила збір коштів на відновлення житла свого батька.

Квартира батька Катерини Кістень/ Facebook Катерина Кістень

Раніше Главред розповідав, як українські зірки відреагували на трагедію після того, як відбулася ракетна атака на Україну 8 липня.

Нагадаємо, відомий шоумен опинився в епіцентрі удару по Києву. Ваня Рассел живе по сусідству з пошкодженим російською ракетою будинком.

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