Ракета РФ зруйнувала квартиру батька відомої української акторки: вона показала фото

Українська акторка театру і кіно Катерина Кістень розповіла, що під час ракетного удару країни-агресорки Росії по Україні 8 липня була зруйнована квартира її батька.
Акторка розповіла про це на своїй сторінці у Facebook. Вона попросила у своєї аудиторії допомогти у відновленні житла її тата.
"8 липня. Страшний день. Мою сім’ю це теж зачепило. На цих світлинах зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район", – зазначила Кістень у дописі.відео дня
Акторка наголосила, що з її батьком усе добре – він не постраждав внаслідок обстрілу. Вона зазначила, що він намагається залишатися у позитивному настрої.
"І зараз він, як і завжди, тримається бадьоро, бо вічний оптиміст. Але я знаю, як йому важко", – написала акторка.
Також вона звернулася до своєї аудиторії та небайдужих людей та оголосила збір коштів на відновлення житла свого батька.
Раніше Главред розповідав, як українські зірки відреагували на трагедію після того, як відбулася ракетна атака на Україну 8 липня.
Нагадаємо, відомий шоумен опинився в епіцентрі удару по Києву. Ваня Рассел живе по сусідству з пошкодженим російською ракетою будинком.
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