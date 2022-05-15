Путінський пропагандист Григорій Лепс абсурдно відповів Тіні Кароль

Григорій Лепс відповів Тіні Кароль на коментар про черв'яків / Колаж

Російський співак, за сумісництвом завзятий путініст Григорій Лепс незграбно відповів на гнівний випад Тіни Кароль в свою сторону.

Раніше українська співачка пригрозила шансоньє, що він стане "їжею для черв'яків", коли приїде на Донбас. Також вона зазначила, що у Лепса звірине нутро, так як він до неї чіплявся, не приймаючи відмови.

Після відвідин рашистським артистом невизнаної "ДНР", він дав інтерв'ю ще одному закоренілому пропагандистові - Володимиру Соловйову.

У ньому він згадав і українську виконавицю Тіну Кароль, але, схоже, не зрозумів, чим був викликаний її гнів. Тому його виправдання виглядало вельми безглуздо.

"Тіна Кароль там написала, що я буду годувати черв'яків. Вона - блискуча співачка, чудова артистка, красива дівчина. Ну, рано чи пізно ми всі будемо годувати черв'яків. Інша справа, хто як проживе своє життя. Я ось вирішив, що повинен прожити його так. Зі своєю сім'єю, зі своєю батьківщиною. Я маю на увазі",- повідомив він.

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Нагадаємо, завзятий путініст Григорій Лепс поділився відео, на якому він їде в службовому автомобілі з російською символікою. За кермом - військовий, по радіо грає пісня Володимира Висоцького під назвою Лицарський турнір.

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