Продюсер "Голосу країни" розсекретив, коли насправді Дорофєєва вийшла заміж

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін ретельно приховували своє весілля.

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Володимир Завадюк розповів, коли відбулося весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / колаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk, instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила шанувальників звісткою про те, що вона вийшла заміж за свого бойфренда, ресторатора і музиканта Мішу Кацуріна. Весілля артистка тримала в секреті.

Серед запрошених на церемонію гостей виявився продюсер популярних українських шоу Голос країни і Танці з зірками Володимир Завадюк. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото з весілля Додо.

Таким чином він ще раз привітав молодят і розповів, коли саме відбулося одруження. Виявилося, що Дорофєєва і Кацурін одружилися ще місяць тому, в червні, а повідомили лише зараз, щоб уникнути зайвого розголосу.

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"Як важко було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі Наді Дорофєєвої. Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, з весіллям вас ще раз. P. S. Кохання та сміливість завжди перемагають", - підписав знімок Завадюк.

Володимир Завадюк розповів, коли відбулося весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

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