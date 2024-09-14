Прикинувся водієм: журналістка повністю викрила блогера Волошина

Раміна розповіла, як свою втечу спланував скандальний блогер Волошин.

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Олександр Волошин втік з України / Колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, Telegram

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай опублікувала своє розслідування, де викрила скандального українського блогера Волошина, який боягузливо виїхав з України обманним шляхом.

Як повідомила вона на своєму каналі YouTube, вона детально зібрала факти, коли він обманював своїх фоловерів, і як йому вдалося остаточно виїхати з України під час воєнного стану.

"Ви, напевно, справедливо запитаєте: "Раміна, так чому ж, якщо Олександр Волошин такий суперечливий персонаж, то ти записувала з ним інтерв'ю?" Я побачила, як після розлучення Ганна Трінчер, колишня дружина Волошина, пішла до Маші Єфросиніної на канал і дала їй інтерв'ю. Після цього моя команда сказала покликати Сашу на інтерв'ю.

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За словами Раміни, розмову з Волошиним вони записували три дні. Але після цього до неї звернулися її друзі, які підтвердили факт, що Волошин виїжджав за кордон на відпочинок, хоча в інтерв'ю він цю інформацію заперечував.

Ведуча додає, що під приводом допомоги для військових, Волошин поїхав 27 грудня минулого року, а повернувся 17 січня 2024 року. Цікаво, що їхав він потягом, а повернувся теж потягом. "Як можна їхати за авто для військових на поїзді? А де допомога, що він привіз?" - зазначила вона.

Раміна зізналася, що вагалася з приводу публікації викриття відео. Вона зустрілася з блогером, навела факти, і той зізнався, що справді збрехав - він підробив листування з адміном каналу, який першим заявив про його виїзд до Мексики, та фото, яке було в Києві.

До слова, Саша попросив Раміну попередити його, якщо вона вирішить опублікувати інформацію про його брехню, щоб він зміг втекти. Однак до резонансного відео, в якому блогер розповідає про втечу з України і звинувачує в усьому владу, Раміна не хотіла відкривати факти нещирості Волошина. "Коли він 22 серпня опублікував це відео, я зрозуміла, що мені доведеться опублікувати це відео", - сказала вона.

Крім того, ведуча дізналася, як планував свою втечу боягузливий блогер, зокрема за допомогою своїх родичів.

Зокрема, 3 квітня Волошин перестав декларувати свої доходи. На початку червня він вивіз з України свій перший Mercedes і повернувся на попутці. 2 липня він продав свою квартиру на 43 кв. м за 2000000 грн. 4 липня з'явилася інформація про те, що Волошин позбувся всіх своїх грошей.

"За його словами, він мав поїхати в Бердичів і все "розрулити". Він поїхав після Бердичева, напевно, до Києва, а потім транзитом до Іспанії", - йдеться у відео.

Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"? У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти. На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів". До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози. Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

Блогер остаточно виїхав з України 31 липня, а 1 серпня його мама відвезла його другий Mercedes. 18 серпня 2024 року бабуся і дідусь виїхали з країни. Також до виїзду за кордон Волошин продав дві свої квартири за процедурою "переуступки".

"Очевидно, виїзд Олександра Волошина за кордон був спланованою акцією з вивезенням автомобілів, із продажем квартир, навіть під час інтерв'ю він кілька разів згадав про Іспанію. Мама вивезла його машину, сам він обставив усе так, ніби тут йому загрожувала небезпека", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександру Волошину пошкодили машину і блогер вважає, що це через те, що він українець.

Зазначимо, що Волошин нещодавно втік з України, поки не збирається повертатися. На своїй сторінці в Instagram утікач розповів, що планує оселитися в Іспанії і готує відповідні документи. Там він збирається займатися підприємницькою діяльністю, відкрити ФОП і платити податки.

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