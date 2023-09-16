Потап зворушив шанувальників романтичним відео з Настею Каменських

Відомий український репер і продюсер Потап (він же Олексій Потапенко) показав зворушливе відео зі своєю дружиною ‒ популярною співачкою Настею Каменських. Роликом музикант поділився в Instagram.
На відео зіркова пара разом займається спортом, гуляє Києвом, відвідує благодійні заходи, а також виступає на концертах.
"Ти, ти, ти @kamenskux", - лаконічно підписав відео Потап.
Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.
"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.
Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.
Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.
Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.
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