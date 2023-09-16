Потап зворушив шанувальників романтичним відео з Настею Каменських

Відомий репер і продюсер Потап публічно проявив любов до чоловіка - Насті Каменських. Він показав архівні кадри з дружиною.

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Потап показав романтичне відео з Настею Каменських / Колаж фото УНІАН

Відомий український репер і продюсер Потап (він же Олексій Потапенко) показав зворушливе відео зі своєю дружиною ‒ популярною співачкою Настею Каменських. Роликом музикант поділився в Instagram.

На відео зіркова пара разом займається спортом, гуляє Києвом, відвідує благодійні заходи, а також виступає на концертах.

"Ти, ти, ти @kamenskux", - лаконічно підписав відео Потап.

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Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

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