Потап похвалився "робочим" фото з Туреччини

Відомий український репер і продюсер Потап (він же Олексій Потапенко) 6 лютого виклав у Мережу знімок, який нібито було зроблено в одній із музичних студій турецького мегаполіса Стамбула. Фото він виклав на свою сторінку в Instagram.
"Робота в найкращій студії Стамбула", - написав він.
Потап у сонцезахисних окулярах сфотографував себе на селфі-камеру на тлі знімка популярної американської співачки Ріанни (родом з Барбадосу). Її знімок прикрашений світлодіодною короною.
Нагадаємо, раніше Потап таємно покинув Україну - фотографії артиста з аеропорту розлетілися всією Мережею, після чого йому довелося виправдовуватися щодо мети свого від'їзду.
Після цього Потап з Іспанії розповів, на якій умові готовий захищати Україну на фронті. При цьому співак у спілкуванні з шанувальниками зазначив, що не шукає для себе, як для артиста, якогось особливого ставлення.
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