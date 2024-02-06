Потап похвалився "робочим" фото з Туреччини

Український репер Потап (Олексій Потапенко) 6 лютого в Instagram розмістив знімок, який нібито зробив в одній зі стамбульських музичних студій.

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Потап, як і раніше, перебуває за кордоном / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український репер і продюсер Потап (він же Олексій Потапенко) 6 лютого виклав у Мережу знімок, який нібито було зроблено в одній із музичних студій турецького мегаполіса Стамбула. Фото він виклав на свою сторінку в Instagram.

"Робота в найкращій студії Стамбула", - написав він.

Потап у сонцезахисних окулярах сфотографував себе на селфі-камеру на тлі знімка популярної американської співачки Ріанни (родом з Барбадосу). Її знімок прикрашений світлодіодною короною.

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Нагадаємо, раніше Потап таємно покинув Україну - фотографії артиста з аеропорту розлетілися всією Мережею, після чого йому довелося виправдовуватися щодо мети свого від'їзду.

Після цього Потап з Іспанії розповів, на якій умові готовий захищати Україну на фронті. При цьому співак у спілкуванні з шанувальниками зазначив, що не шукає для себе, як для артиста, якогось особливого ставлення.

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