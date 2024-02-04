Лишень місяць потому: Потап знову покинув Україну

Цього разу Потапенко не став ховатися, і відверто розповів, куди та навіщо вирушає.

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Потап виїхав з України / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Український музикант і музичний продюсер Олексій 'Потап' Потапенко викликав у суспільстві масу негативу, коли намагався приховати, що виїжджає з України з ділових питань. Таємне стало явним, що не поліпшило імідж артиста.

Цього разу Потап, схоже, зробив висновок - перш ніж його знімуть в аеропорту випадкові свідки, він вирішив на своїй сторінці в Instagram опублікувати власне фото з літака і розповісти, куди летить.

Виявилося, що через трохи більше ніж місяць після того, як він повернувся з тривалого закордонного відрядження, музикант знову вирушив у дорогу. Цього разу в Стамбул, Туреччина. Метою поїздки Потапенко назвав "будівництво міжнародної корпорації шоу-бізнесу і зйомку нових відеокліпів", щоб "вписати свій слід у глобальну історію індустрії розваг".

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"Я, як продюсер, завжди йду до нових можливостей та розширення горизонтів. Моя мета - побудувати процвітаючу міжнародну мережу в світі шоу-бізнесу. Сьогодні мені вирушати до Стамбулу на зйомки захоплюючих відеокліпів!" - написав Потап.

Потап виїхав з України / instagram.com/realpotap

Раніше Потап таємно покинув Україну - фотографії артиста з аеропорту розлетілися всією Мережею, після чого йому довелося виправдовуватися про мету свого від'їзду.

Після цього Потап з Іспанії розповів, на якій умові готовий захищати Україну на фронті. При цьому співак у спілкуванні з шанувальниками зазначив, що не шукає для себе, як для артиста, якогось особливого ставлення.

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