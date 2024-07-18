Після зради і розлучення: зірка шоу "Танці з зірками" розповів, у кого закоханий

Український танцюрист, хореограф і телеведучий, переможець 7 сезону шоу "Танці з зірками" Максим Леонов у березні 2024 року підтвердив, що більше не живе зі своєю дружиною. Причиною розставання стала невірність артиста і напруженість через повномасштабну війну.
Зараз Леонов перебуває в пошуку нових романтичних стосунків. У щільному графіку він завжди намагається знайти час для любовних пригод, без яких себе не мислить.
Про це танцюрист розповів у коментарі для шоу "ЖВЛ представляє". Втім, на першому місці у Леонова не нові романи, зізнається він.
"Безумовно, без особистого неможливо. Ми всі люди. І кожній людині потрібна людина. Тому іноді з'являється час, але не завжди. І закоханий я, по-перше, в себе й танці", - каже Максим Леонов.
Що таке Танці з зірками?
Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше українська співачка Віра Брежнєва вперше заговорила про нові стосунки після розлучення з Костянтином Меладзе. Артистка відзначила одну особливу людину у своєму житті.
Також стало відомо, що Катерину Репяхову, дружину співака Віктора Павліка, у Молдові зупинили поліцейські. Це повторювалося двічі, через що блогерка вирішила обходити країну стороною.
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