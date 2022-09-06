Посивів і "наїв" животик: колишній чоловік Ані Лорак заматів з новою пасією

Мурат Налчаджиоглу змінився у відносинах з Лілією Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу перебуває у відносинах з українською візажисткою Лілією Реус трохи більше року - перші чутки про їх зв'язок стали з'являтися в серпні 2021.

Це перший серйозний роман бізнесмена після розлучення зі співачкою українського походження Ані Лорак у 2019 році. І схоже, що у відносинах з Реус він відчуває себе дуже комфортно.

На сторінці дівчини в Instagram з'явилися спільні знімки з Налчаджиоглу, на яких помітно, що Мурат дозволяє собі по-справжньому розслабитися в компанії коханої - він перестав зафарбовувати сивину, а крізь спортивний костюм від Gucci став проглядати маленький животик.

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Однак в коментарях відзначають, що новий вигляд бізнесмена йому навіть до лиця, а Реус складає йому відмінну пару своєю стрункістю і красою.

Мурат Налчаджіоглу змінився у відносинах з Лілією Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Раніше внучка Софії Ротару, модель і блогерка Соня Євдкоменко, показала, як у спокусливому бікіні прощається із західним узбережжям.

Також одна з найуспішніших плюс-сайз моделей світу, американка Ешлі Грем показала повністю оголене тіло без ретуші з усіма своїми розтяжками, складочками і целюлітом.

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