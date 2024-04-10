Популярний ведучий уперше після розлучення показався з новою дівчиною

Слава Дьомін зараз переживає з новою обраницею цукерково-букетний період.

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Слава Дьомін особисте життя - Дьомін показав нову дівчину / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

У 2021 році український ведучий Слава Дьомін закінчив 13-річні стосунки з дружиною і матір'ю його єдиного сина Ксенією Міщенко. І хоч шоумен продовжує підтримувати близькі стосунки з колишньою, він готовий із головою зануритися в новий роман.

Дьомін активно займався пошуком нової коханої, йому навіть приписували стосунки з українською акторкою Ксенією Мішиною, проте на любовному фронті йому не щастило. До недавніх пір.

На своїй сторінці в Instgram ведучий, вперше з часів розставання з Ксенією, підтвердив, що більше не самотній. Він опублікував фото з коханою з підписом: "Коли кльово".

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Щоправда, на знімок потрапили тільки руки закоханих і великий букет червоних троянд, які Дьомін, імовірно, підніс своїй обраниці. Її обличчя та особистість шоумен поки що приховує від громадськості.

Слава Дьомін особисте життя - Дьомін показав нову дівчину / instagram.com/slavademin_official

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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