Популярний український актор потрапив у ДТП: "Удар стався. Мене трухануло"

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" зазначив, що наслідки невдалої поїздки могли б стати для нього плачевними.

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Артур Логай новини - Артур Логай потрапив в аварію в Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай сьогодні ледь уникнув трагічних наслідків автомобільної аварії. Від серйозних травм його врятували ремені безпеки.

Артист у своєму блозі в Instagram показав пом'ятий автомобіль на узбіччі. Це - таксі, яке везло його Києвом.

За словами актора, водій вів авто не дуже акуратно, тому в якийсь момент у них сталося зіткнення з іншою машиною. Логай розповів, що він сидів на задньому сидінні і був пристебнутий - це убезпечило його від травм під час ДТП.

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"Це таксі, на якому я їхав, і приїхав, тому що був пристебнутий. Мене злегка трухануло, я сказав "до побачення" і пішов. Удар стався. Просто в'їхали в іншу машину. Я був пристебнутий, тому все гаразд зі мною… За цю поїздку подібне могло трапитися кілька разів, не знаю, може, водій втомлений був або ще щось. Він різко гальмував, і ось це був третій-четвертий раз, коли вже не встиг. Користуйтесь пасками безпеки. На задньому сидінні теж. Не був би пристебнутим - ніс був би ще більшим", - каже Артур Логай.

Артур Логай новини - Артур Логай потрапив в аварію в Києві / instagram.com/logai.arthur

Хто такий Артур Логай? Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.

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