Популярна радянська артистка опинилася в реанімації на межі

Світлану Дружиніну госпіталізували напередодні ввечері.

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Світлана Дружиніна опинилася в лікарні / Колаж Главред, фото Стархіт

88-річна радянська і російська акторка та режисерка популярного фільму про Гардемаринів Світлана Дружиніна опинилася у важкому стані в реанімації.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, акторка бореться з раком легенів і повідомляється, що на тлі невиліковного захворювання у неї з'явилися ускладнення.

Актриса напередодні ввечері відчула себе погано, тому викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали, оглянули Світлану Дружиніну і запропонували їй госпіталізацію в МКЛ №67 ім. Ворохобова.

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"Дружиніну забрали в лікарню з дому ввечері 27 серпня", - уточнив інсайдер.

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