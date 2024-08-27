Популярна радянська артистка опинилася в реанімації на межі

88-річна радянська і російська акторка та режисерка популярного фільму про Гардемаринів Світлана Дружиніна опинилася у важкому стані в реанімації.
За даними російських пропагандистських ЗМІ, акторка бореться з раком легенів і повідомляється, що на тлі невиліковного захворювання у неї з'явилися ускладнення.
Актриса напередодні ввечері відчула себе погано, тому викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали, оглянули Світлану Дружиніну і запропонували їй госпіталізацію в МКЛ №67 ім. Ворохобова.
"Дружиніну забрали в лікарню з дому ввечері 27 серпня", - уточнив інсайдер.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що мама популярної американської співачки Мераї Кері Патриція і сестра Елісон померли в один і той самий день на вихідних.
Раніше зірка "Піратів Карибського моря", голлівудська актриса Кіра Найтлі, розповіла про невиліковний розлад доньки, який дівчинка успадкувала від своєї зіркової матері.
Вас також може зацікавити:
- "З нею небезпечно": українська актриса розповіла, як Сумська "розколює" колег
- Популярна українська акторка втратила слух - що сталося
- Залишився скелет: російська акторка та учасниця комедійного шоу екстремально схудла
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред