Пономарьов показав стильне фото покійної матері та вшанував її пам'ять

Легендарний український поп-співак Олександр Пономарьов вкрай зворушливо вшанував пам'ять своєї покійної матері - Любові Анатоліївни Пономарьової, якої не стало рівно 20 років тому. У день річниці смерті мами виконавець присвятив їй зворушливий пост в Instagram.
Пономарьов опублікував архівне чорно-біле фото, де Любов Анатоліївна зображена ще в досить молодому віці. Артист написав, що його мама назавжди залишилася в пам'яті його та родини.
"Сьогодні (25 червня - Главред) 20 років як тебе немає, мамо! Царство небесне рабі Божій Любові! Пам'ятаємо", - душевно звернувся до покійної мами артист.
Хто такий Олександр Пономарьов?
Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.
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