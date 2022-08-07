"Доки смерть не розлучить нас": Філіп Кіркоров зробив пропозицію Миколі Баскову

Філіп Кіркоров запропонував Баскову подвійні похорони / instagram.com/fkirkorov, instagram.com/nikolaibaskov

Рашистський співак Микола Басков розповів, як його друг і колега Філіп Кіркоров вирішив перейти особисті межі, чим чимало його шокував.

Путінський прилипала Басков на телебаченні тремтячим голосом повідомив, що Кіркоров дзвонив йому з пропозицією, від якої рашистській артист був шокованим.

"Мені подзвонив Кіркоров і запропонував, щоб нас поховали поруч. Це щоб шанувальники могли приходити відразу до нас обох", - розповів Басков. Він поспішив виправдатися, мовляв ідея в тому, щоб лежати в землі разом - просто примха Кіркорова, який вважає, що було б набагато зручніше ховати артистів на одному кладовищі.

Однак, на тлі чуток про нетрадиційну орієнтацію Баскова, подібна пропозиція від людини, з якою вони тісно дружать довгі роки, деяким шанувальникам пропутінських артистів здалася надто підозрілою.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні, і він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

Журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров пояснив цю "подорож" анатомічним феноменом, яким, на його думку, є Кіркоров.

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