УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордон

26 березня 2022, 18:16

Частина підписників накинулася на телеведучого за те, що він покинув територію держави в той час, як багато його колег пішли в ЗСУ чи тероборону.

Анатолій Анатоліч/ Скрін з відео

Український телеведучий Анатолій Анатоліч під час воєнного стану зміг разом зі своєю сім’єю покинути територію України і виїхати за кордон. Зараз родина перебуває у Франції.

Про це сам телеведучий повідомив в Instagram, опублікувавши відео. На ньому він пояснив, що вони з дружиною та дітьми пережили за цей місяць війни і чому вирішили виїхати за кордон.

"Коли почалася війна, ми три дні провели в Києві, ночували в підвалі. Потім стало дуже складно перш за все дітям. Ми зрозуміли, що потрібно покидати Вишгород", – зазначив телеведучий.

Після цього він з дружиною і трьома дітьми поїхав у невелике село під Кагарликом на Київщині. Туди сім’ю запросили батьки однокласниці їхньої доньки. Загалом у будинку жили 17-19 людей, які такою змушені були тікати у безпечніші місця через війну.

Телеведучий також перевіз туди своїх маму і тещу. Проте незабаром вони вирішили, що потрібно їхати далі. Та знайти житло на Західній Україні для великої родини було дуже складно і дорого.

Доньки Анатолія Анатоліча навчаються у французькій школі. Тому сім’я отримала пропозицію з Франції оселитися там у невеличкому містечку

За словами телеведучого, вони зважили усі "за" і "проти" і вирішили їхати. Анатоліч зазначив, що їм пообіцяли максимальну підтримку і допомогу, і вони її відчули одразу, як тільки туди прибули.

"Дорога була дуже складною, вона зайняла кілька днів. Перетнули безліч кордонів, але зараз відчуваємо себе у безпеці, діти у школі. Наразі ми вирішуємо, що будемо робити далі. Звісно, всі хочуть додому, і навіть думки не виникає залишатись тут назавжди", – розповів телеведучий.

Позиція Анатоліча щодо виїзду за кордон

Телеведучий у відеозверненні пояснив, що виїжджав з країни офіційно, адже має на це право як батько трьох дітей.

"Щодо виїзду з країни – я виїжджав офіційно. Я батько трьох дітей, тому мав право виїжджати ще хоч в перший день, але ми намагалися бути в Києві до останнього. І ми пробули близько трьох тижнів, але потім все таки вирішили вивезти дітей", – сказав він.

Реакція соцмереж на виїзд Анатоліча за кордон

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на виїзд за кордон Анатолія Анатоліча. Багатьох його підписників обурило, що телеведучий покинув територію України у той час, коли тут війна і багато інших зірок пішли захищати свою державу зі зброєю в руках – або у складі ЗСУ, або в теробороні.

У коментарях підписники писали наступне:

  • "Прикро, що ви виявились звичайним боягузом, який заховався за спідницю дружини і дітей, і тихенько відсиджується…";
  • "Скільки б тут не "йорнічав" А.А., але мене і моїх друзів теж здивувала позиція "вивіз і буду тут"… Неочікувано. Чоловічої роботи в Україні в цей час дуже багато";
  • "Дивно, що ви вивезли сім'ю і самі не повернулися назад. Ви відома в Україні особистість, волонтерили б і допомагали Україні тут, а так будуть сльозливі відео та надії з комфортної Франції";
  • "От одного не розумію, якщо 3 дитини, то батько потрібен і має право бути поруч, а як дві чи одна дитина, то такого права не мають?".

Проте коментатори розділилися на два табори. Частина з них із розумінням поставилася до такої ситуації і писали Анатолічу слова підтримки:

  • "Тримайтеся, правильно що вирішили виїхати… Віримо в якнайшвидшу перемогу і возз'єднання всіх родин";
  • "Раді дуже за родини, в яких виходить виїхати і залишитись разом. Успіхів на новому місті";
  • "Дуже рада, що ваші діти в безпеці. А тим, хто пише не дуже приємні речі... Треба бути згуртованими і підтримувати один одного, а не критикувати. Зараз важко всім. Можливо, людина з-за кордону допоможе більше, наприклад, гуманітарною допомогою, або ж буде працювати на інформаційному фронті. Це також важливо!";
  • "Військові – воювати, лікарі -лікувати, кожен має займатися своєю справою! Толик більше зробить для України там, ніж буде з автоматом по місту бігати!".

Нагадаємо, раніше український ведучий Анатолій Анатоліч записав відео, в якому різко і хльостко висміяв росіян. Жорстка, але правдива аналогія, яку навів ведучий, показала, чому "братські народи" насправді такі різні.

Також раніше український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, пояснив, чому путінський план захопити Україну зазнав провалу. Виконавець також наголосив, що не вважає російський, український і білоруський народи братніми.

Читайте також:

viber
війна в Україні Анатолій Анатоліч вторгнення Росії
Реклама
Популярне
Гороскоп для Харкова: астро- і таропрогноз про те, коли в місті настане мирГороскоп для Харкова: астро- і таропрогноз про те, коли в місті настане мир Привид Києва живий, пішов у небо інший Герой УкраїниПривид Києва живий, пішов у небо інший Герой України Міноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувавсяМіноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувався Окупанти часом переходять воювати на бік України - розвідкаОкупанти часом переходять воювати на бік України - розвідка ЗСУ перейшли в контрнаступ: Данілов назвав ключові напрямки ударуЗСУ перейшли в контрнаступ: Данілов назвав ключові напрямки удару

Останні новини

20:08

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду

19:59

Чотири тисячі маріупольців після двох днів простою вже доїжджають до Запоріжжя

19:55

Байден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехняВідео

19:32

Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць

19:31

В Авдіївці окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

Реклама
19:26

"Україна ніколи не буде перемогою для РФ": Байден на весь світ назвав Путіна диктаторомВідео

19:19

Дайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - Подоляк

19:02

"Нормальний сусід" в очах Кремля - мертвий сусідПогляд

18:58

Ворог напоровся на потужний удар ППО: на Сході ЗСУ збили бомбардувальник і дрон РФВідео

18:55

Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихФотоВідео

18:46

У Кремлі відповіли на жорстку заяву Байдена на адресу ПутінаВідео

18:37

Рішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського оголосили позицію

18:18

"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

18:16

Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордонВідео

17:49

Українська армія увійшла до Тростянця - ЗСУВідео

17:48

Армія України за крок від визволення Херсона - Міноборони

17:38

Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"Відео

17:25

Військове безумство Путіна оплачуватимуть кілька поколінь росіянПогляд

17:00

Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в димуВідео

16:58

Напад Путіна на Польщу призведе до контрудару НАТО: Байден зробив заяву про 5-й статтю Альянсу

Реклама
16:44

Висадилися й одразу померли: ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині

16:31

Гроза для танків РФ: ФРН озброїла Україну РПГ Matador на €25 млнВідео

16:24

"Rusni-pryzda": журналісти Time осоромилися в матеріалі про війну в УкраїніВідео

16:24

Прихована мобілізація і втеча владних еліт: у Зеленського заявили про два удари по режиму Путіна

16:02

РФ "обезголовлює" свою армію: Кремль почав шукати винних у провалі й усуває військове керівництво

15:36

Олексій Арестович. Не ображайте мусульманВідеоблоги

15:31

Перша танкова армія РФ фактично припинила існування і похована під Харковом та Сумами – Арестович

15:31

Прикмети на 27 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:28

Обстріл найбільшої в світі нафтової компанії: Саудівська Аравія оголосила війну Ємену

15:07

Чому росіяни завжди будуть виправдовувати війну "великих людей"Погляд

14:58

"Війна тиранії проти всього світу": Кулеба розповів про переговори з БайденомВідео

14:54

Стан Шойгу погіршився: росіянам показали старе відео зі зниклим міністром оборониВідео

14:34

Застосування Росією ядерної зброї - все більш реальна ймовірність - Японія

14:33

Гороскоп на квітень 2022 для Водоліїв: помилковий діагноз, травма і повернення додому

14:26

Символи Z і V на військовій техніці окупантів: що можуть означати знаки найбільшої війни 21 століття в Європі

14:15

Путін втратив вже 7 російських генералів в Україні: що відомо про тиранів, які бомбили країнуВідео

14:10

"Почнеться в будь-який момент": Лойко заявив про загрозу Третьої світової через війну в Україні

13:44

"Це нелюд": генерал РФ воює проти рідного брата-українця з ЗСУ

13:38

Сильні молитви під час війни: за мир в Україні та здоров'я воїнів

13:36

Палять танки і наносять удари по окупантах РФ: в Азові розповіли про військову ситуацію у Маріуполі

Реклама
13:25

Славутич став новою гарячою точкою України: що відбувається у місті, куди вторглися окупантиФотоВідео

13:18

Путін загнав себе до власного капкануПогляд

13:02

Командир танкового полку РФ застрелився, а "розконсервовані" танки виявилися непридатними – розвідкаВідео

12:46

"Путінська верхівка не враховувала цей момент!": Данилко пояснив різницю між українцями та росіянами

12:32

Тікала від війни: у Маріуполі російський окупант вистрілив в обличчя дитиніВідео

12:28

"Усе скінчиться після смерті чи усунення Путіна": експерт назвав сценарії завершення війни і падіння РФВідео

12:28

Закінчити війну в Україні до травня: глава Миколаївської області оцінив перспективи

12:27

У Зеленського закликали влаштувати тотальну блокаду Росії, щоб запобігти світовій війні

12:16

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

12:02

Глава Миколаєвщини пояснив, в чому феномен Чорнобаївки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти