Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордон

Анатолій Анатоліч/ Скрін з відео

Український телеведучий Анатолій Анатоліч під час воєнного стану зміг разом зі своєю сім’єю покинути територію України і виїхати за кордон. Зараз родина перебуває у Франції.

Про це сам телеведучий повідомив в Instagram, опублікувавши відео. На ньому він пояснив, що вони з дружиною та дітьми пережили за цей місяць війни і чому вирішили виїхати за кордон.

"Коли почалася війна, ми три дні провели в Києві, ночували в підвалі. Потім стало дуже складно перш за все дітям. Ми зрозуміли, що потрібно покидати Вишгород", – зазначив телеведучий.

Після цього він з дружиною і трьома дітьми поїхав у невелике село під Кагарликом на Київщині. Туди сім’ю запросили батьки однокласниці їхньої доньки. Загалом у будинку жили 17-19 людей, які такою змушені були тікати у безпечніші місця через війну.

Телеведучий також перевіз туди своїх маму і тещу. Проте незабаром вони вирішили, що потрібно їхати далі. Та знайти житло на Західній Україні для великої родини було дуже складно і дорого.

Доньки Анатолія Анатоліча навчаються у французькій школі. Тому сім’я отримала пропозицію з Франції оселитися там у невеличкому містечку

За словами телеведучого, вони зважили усі "за" і "проти" і вирішили їхати. Анатоліч зазначив, що їм пообіцяли максимальну підтримку і допомогу, і вони її відчули одразу, як тільки туди прибули.

"Дорога була дуже складною, вона зайняла кілька днів. Перетнули безліч кордонів, але зараз відчуваємо себе у безпеці, діти у школі. Наразі ми вирішуємо, що будемо робити далі. Звісно, всі хочуть додому, і навіть думки не виникає залишатись тут назавжди", – розповів телеведучий.

Позиція Анатоліча щодо виїзду за кордон

Телеведучий у відеозверненні пояснив, що виїжджав з країни офіційно, адже має на це право як батько трьох дітей.

"Щодо виїзду з країни – я виїжджав офіційно. Я батько трьох дітей, тому мав право виїжджати ще хоч в перший день, але ми намагалися бути в Києві до останнього. І ми пробули близько трьох тижнів, але потім все таки вирішили вивезти дітей", – сказав він.

Реакція соцмереж на виїзд Анатоліча за кордон

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на виїзд за кордон Анатолія Анатоліча. Багатьох його підписників обурило, що телеведучий покинув територію України у той час, коли тут війна і багато інших зірок пішли захищати свою державу зі зброєю в руках – або у складі ЗСУ, або в теробороні.

У коментарях підписники писали наступне:

"Прикро, що ви виявились звичайним боягузом, який заховався за спідницю дружини і дітей, і тихенько відсиджується…";

"Скільки б тут не "йорнічав" А.А., але мене і моїх друзів теж здивувала позиція "вивіз і буду тут"… Неочікувано. Чоловічої роботи в Україні в цей час дуже багато";

"Дивно, що ви вивезли сім'ю і самі не повернулися назад. Ви відома в Україні особистість, волонтерили б і допомагали Україні тут, а так будуть сльозливі відео та надії з комфортної Франції";

"От одного не розумію, якщо 3 дитини, то батько потрібен і має право бути поруч, а як дві чи одна дитина, то такого права не мають?".

Проте коментатори розділилися на два табори. Частина з них із розумінням поставилася до такої ситуації і писали Анатолічу слова підтримки:

"Тримайтеся, правильно що вирішили виїхати… Віримо в якнайшвидшу перемогу і возз'єднання всіх родин";

"Раді дуже за родини, в яких виходить виїхати і залишитись разом. Успіхів на новому місті";

"Дуже рада, що ваші діти в безпеці. А тим, хто пише не дуже приємні речі... Треба бути згуртованими і підтримувати один одного, а не критикувати. Зараз важко всім. Можливо, людина з-за кордону допоможе більше, наприклад, гуманітарною допомогою, або ж буде працювати на інформаційному фронті. Це також важливо!";

"Військові – воювати, лікарі -лікувати, кожен має займатися своєю справою! Толик більше зробить для України там, ніж буде з автоматом по місту бігати!".

Нагадаємо, раніше український ведучий Анатолій Анатоліч записав відео, в якому різко і хльостко висміяв росіян. Жорстка, але правдива аналогія, яку навів ведучий, показала, чому "братські народи" насправді такі різні.

Також раніше український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, пояснив, чому путінський план захопити Україну зазнав провалу. Виконавець також наголосив, що не вважає російський, український і білоруський народи братніми.

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