УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Анатолій Анатоліч з іронією розповів, у чому різниця між українцями та росіянами

15 березня 2022, 22:49

Жорстка, але правдива аналогія, яку навів ведучий, показала, чому "братські народи" насправді такі різні.

false
Анатолій Анатоліч розповів, чому "братські народи", Україна і Росія, такі різні / instagram.com/anatoliyanatolich

Український ведучий Анатолій Анатоліч записав відео, в якому різко і хльостко висміяв росіян.

Причиною його іронії стало те, як російські блогери, замість того щоб використовувати свій вплив в мережі та ЗМІ у боротьбі за припинення війни, ридають над тим, що для них блокують соціальні мережі.

"У росії траур, у росії горе – інстаграм закрили. Ридають інстаблогери, ридають бузови, фітоняшки і навіть Івлєєва переживає... причому, як ви зрозуміли, далеко не про те, що Антон Птушкін, про якого вона казала, що він їй як брат, сидить у бомбосховищі, та не про Жеку Синельникова, до якого з автоматами прийшли", - прокоментував Анатолій Анатоліч

Переживання росіян про закриття улюблених брендових магазинів і ресторанів на кшталт Mcdonald's здаються дріб'язковими на тлі драматичних подій, які розгортаються в Україні.

"Я теж McDonald's люблю і інстаграм свій люблю, тут я із шанувальниками спілкуюсь, свої проєкти просуваю, на рекламі навіть заробляю. Але я б не задумуючись назавжди віддав свій інстаграм, щоб врятувати життя однієї дівчинки з Маріуполя. Я, як і ви, віддав би всі бургери світу, щоб повернути життя матері та сина, яких поховали прямо на подвір’ї їхнього багатоповерхового будинку в Ірпені. Все віддав би… Ось у чому різниця між нами – поки вони плачуть над айфонами, ми плачемо над людьми. Слава Україні!"- зазначив ведучий.

читайте такожТіматі, Бузову і не тільки: Макс Барських принизив російських зірок через війну в Україні

Раніше в Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. В результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Український телеведучий Дмитро Комаров прибув на місце трагедії і зняв наслідки ракетного удару, щоб злочини окупантів побачив весь світ.

Інші новини:

viber
війна в Україні Анатолій Анатоліч вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення війна Росії та України
Реклама
Популярне
Коли завершиться війна: астролог склала гороскоп для УкраїниКоли завершиться війна: астролог склала гороскоп для України Коли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє чекає на Путіна - прогноз астрологаКоли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє чекає на Путіна - прогноз астролога Коли і як закінчиться війна в Україні та що зробити для перемоги: гороскоп на березень-квітень 2022Коли і як закінчиться війна в Україні та що зробити для перемоги: гороскоп на березень-квітень 2022 Прикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиПрикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди Помста Путіна українцям і керовані вбивства: хто зупинить божевільного "царя"Помста Путіна українцям і керовані вбивства: хто зупинить божевільного "царя"

Останні новини

22:53

Три знаки зодіаку, які найважче переносять війну

22:49

Анатолій Анатоліч з іронією розповів, у чому різниця між українцями та росіянамиВідео

22:41

В Ізюмі критична ситуація, місто на межі - міськрада

22:28

"Могила для окупантів": на Луганщині десантники розгромили угруповання ворогаВідео

22:03

"Важкий процес": Подоляк підбив підсумки переговорів з Росією

Реклама
22:02

Як закінчиться історія лютої химери – РосіїПогляд

21:48

Допомога на $13,6 млрд: Байден схвалив історичне фінансування для УкраїниВідео

21:30

У Маріуполі окупанти РФ на вулиці з танка розстріляли пенсіонераВідео

21:21

Олег Винник у новому кліпі показав зруйновану Україну: "Пісня - набат, крик душі!"Відео

21:13

Олексій Арестович. Коли закінчиться війнаВідеоблоги

21:09

Ворог здійснив ракетний удар по північному району столиці

21:00

У Путіна відправили воювати з Україною військовий оркестр

20:50

"Збили росіянина!": на Харківщині ЗСУ знищили військовий літак РФВідео

20:37

Гороскоп на квітень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Стрільцям - ризик травм, Козерогам - гроші

20:31

Зеленський виступив перед урядом Канади: головні заяви

20:22

Кораблі РФ вдарили по населених пунктах Одеської області, є пораненіВідео

20:18

Окупанти РФ намагалися штурмом піти на Харків: ЗСУ завдали жорсткого удару по загарбникам

20:13

Три варіанти для Путіна: чим може закінчитися війна в УкраїніПогляд

20:09

З'ясувалося, де в Київській області ведуться активні бойові дії

20:01

Дешево і дуже смачно: неймовірно соковиті котлети без м'яса з рисом і овочами за 10 хвилинВідео

Реклама
19:38

Євросоюз вдарив новими санкціями по РФ - у списку олігархи та еліта режиму Путіна

19:29

"Я захоплююсь їхнім героїзмом": Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост за Україну

18:55

Смачні картопляні коржі з зеленню на швидку руку: неймовірно простий рецептВідео

18:50

Кульмінація настане за 2 тижні: сила опору ЗСУ стане більше ударної хвилі РФ – ЗМІ

18:31

В УЗ розповіли про поїзну бригаду, яка евакуювала вже понад 15 тисяч українців

18:10

Як і чим потрібно заклеїти вікна під час війни

18:04

Російські літаки не можуть проводити складні операції - Арестович

17:50

Україна не здає позиції, а Путін не віддає Крим і Донбас: ЗМІ дізналися про ситуацію щодо діалогу

17:28

Співробітниці російського каналу, яка виступила проти війни в Україні, пред'явили звинуваченняВідео

17:14

Гороскоп на завтра, 16 березня 2022: Близнюкам - підказки долі, Скорпіонам - хитрість

16:57

Рубль вже летить в пекло: економіст популярно пояснив, що чекає російську валюту в майбутньому

16:50

"Ми хочемо миру, ми хочемо дружби": Моргенштерн у новому треку заспівав про війну в Україні

16:32

Виведення військ РФ з України і припинення вогню: у Зеленського назвали деталі діалогу з Москвою

16:25

Україні потрібен союз з країною, що має ядерну зброю - секретар РНБО Данилов

16:17

ЗСУ контролюють кордони Дніпропетровщини, на небезпечних напрямках посилено захист - голова облради

16:10

Прикмети на 16 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

16:02

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомства

15:54

Україна не вступить до НАТО: треба розраховувати на себе та країни-партнери – Зеленський

15:45

У РФ заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні: список "неугодних"

15:39

Що можна використовувати замість наповнювача для котячого туалету

Реклама
15:20

Коли сіяти насіння на розсаду в 2022 році: названо універсальну формулуВідео

14:56

"Розстріляли тих, хто хотів втекти": окупант розповів про нелюдське ставлення до солдатів в армії РФВідео

14:37

Путіна жорстко обдурили: чому шанси на палацовий переворот у Росії різко зростаютьПогляд

14:35

Комаровський: якби Путін "ненароком" помер від інфаркту або інсульту, весь світ зітхнув би з полегшеннямВідео

14:19

Армія Росії "кинула" своїх в Україні: окупанти скаржаться на керівництвоВідео

14:08

Тіматі, Бузову і не тільки: Макс Барських принизив російських зірок через війну в УкраїніВідео

13:55

Європу накриють "криваві" дощі: де їх чекати

13:52

"Росія – на порозі першого за століття дефолту за зовнішнім боргом": аналітики Bloomberg дали 3 сценарії

13:36

Дмитро Комаров показав, на що окупанти перетворили квітучий Київ

13:36

Україна повинна повернути Крим і Донбас: українці готові до компромісу з РФ, але на умовах Києва

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти