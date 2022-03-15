Анатолій Анатоліч з іронією розповів, у чому різниця між українцями та росіянами

Анатолій Анатоліч розповів, чому "братські народи", Україна і Росія, такі різні / instagram.com/anatoliyanatolich

Український ведучий Анатолій Анатоліч записав відео, в якому різко і хльостко висміяв росіян.

Причиною його іронії стало те, як російські блогери, замість того щоб використовувати свій вплив в мережі та ЗМІ у боротьбі за припинення війни, ридають над тим, що для них блокують соціальні мережі.

"У росії траур, у росії горе – інстаграм закрили. Ридають інстаблогери, ридають бузови, фітоняшки і навіть Івлєєва переживає... причому, як ви зрозуміли, далеко не про те, що Антон Птушкін, про якого вона казала, що він їй як брат, сидить у бомбосховищі, та не про Жеку Синельникова, до якого з автоматами прийшли", - прокоментував Анатолій Анатоліч

Переживання росіян про закриття улюблених брендових магазинів і ресторанів на кшталт Mcdonald's здаються дріб'язковими на тлі драматичних подій, які розгортаються в Україні.

"Я теж McDonald's люблю і інстаграм свій люблю, тут я із шанувальниками спілкуюсь, свої проєкти просуваю, на рекламі навіть заробляю. Але я б не задумуючись назавжди віддав свій інстаграм, щоб врятувати життя однієї дівчинки з Маріуполя. Я, як і ви, віддав би всі бургери світу, щоб повернути життя матері та сина, яких поховали прямо на подвір’ї їхнього багатоповерхового будинку в Ірпені. Все віддав би… Ось у чому різниця між нами – поки вони плачуть над айфонами, ми плачемо над людьми. Слава Україні!"- зазначив ведучий.

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Раніше в Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. В результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Український телеведучий Дмитро Комаров прибув на місце трагедії і зняв наслідки ракетного удару, щоб злочини окупантів побачив весь світ.

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