"Поїхали на Донбас": Шатунов збирався воювати проти українців - директор співака

Юрій Шатунов хотів вступити у війну проти українців/ Reuters, Instagram

Російський співак і колишній соліст групи "Ласковий май" Юрій Шатунов, який нещодавно помер після інфаркту, планував воювати проти українців на Донбасі. Про це розповів його директор на церемонії прощання, повідомляє MK.

Шатунов хотів піти добровольцем на фронт. Він запропонував директору їхати на Донбас разом.

"Юра сказав:"Аркадій, поїхали запишемося добровольцями". Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперша, каже: "поїхали на Донбас", –сказав директор Шатунова.

Як стало відомо, Юрій Шатунов відчував люту ненависть до українців і не хотів виступати перед ними на корпоративах. Це почалося в 2014 році після анексії Криму і початку війни на Донбасі, яку розв'язала Росія.

"Кожен раз, коли йому дзвонили із запитом на приватний виступ в Європі, дізнаючись, що замовники з України, він незмінно лаявся. І говорив, що він не збирається співати перед людьми, які не поважають велику Росію. Ось і Юра", – розповів організатор концертів.

На публіці Шатунов ніяк не коментував війну Росії і України.

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Нагадаємо, попспівак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

Пізніше концертний директор співака Аркадій Кудряшов розповів про його останніх годинах перед смертю.

"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко, - сказав чоловік.

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