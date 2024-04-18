Підписники не впізнали молодшу доньку Брежнєвої: виглядає, як доросла дівчина

Молодша дочка співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман, яка відсвяткувала торік 13-річчя, виклала серію студійних фото, але деякі підписники визнали чорно-білий фотосет вельми відвертим як для дівчинки-підлітка.
Дівчинка рідко постить фотографії, а нещодавно ще й відкрила свою дизайн-студію. Проте останні знімки багатьох змусили засумніватися: чи школярка перед ними, чи вже молода дівчина.
Для фотосету Сара знову обрала злегка грайливий класичний стиль - поєднавши білі штани з чорним корсетом і жакетом такого ж тону.
На Сарі - мінімум прикрас, все у стриманому вигляді: елегантні сережки і браслет на правій руці.
Фотосесія пройшла в закритому приміщенні.
"Завжди дивувалася. Стиль не підлітка!" - висловилася одна з підписниць Сари.
Хто така Віра Брежнєва?
Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.
Віра Брежнєва - останні новини за темою
Раніше Віра Брежнєва душевно привітала з днем народження свою старшу доньку Соню Кіперман. З цієї нагоди артистка присвятила доньці пост на своїй сторінці в Instagram і розчулила кадрами.
Ще нещодавно скандальний український блогер і оглядач шоу-бізнесу Богдан Беспалов припустив, що в недалекому майбутньому Віра Брежнєва проявить ініціативу у поновленні стосунків із колишнім чоловіком Костянтином Меладзе.
Беспалов зазначив, що Віра говорила зі сцени, що її колишній - геніальний композитор, а потім назвала його помилкою у своєму житті, заявила все це не просто так.
До цього Брежнєва і справді назвала шлюб із Костянтином Меладзе помилкою. Співачка зазначала, що їй знадобилося багато часу, щоб відчути до цього етапу у своєму житті вдячність.
А ще зірка поп-сцени розчулила фанатів рідкісним фото з мамою і трьома сестрами. Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і рідними сестрами та розсекретила, де і з ким зустріне День закоханих.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Усі гонорари для ЗСУ: путіністка Поплавська "злила" відомих російських артистів
- Дружина Віталія Козловського показала старшого сина співака від іншої жінки
- Зганьбив на всю Росію: співачку Валерію підставив друг просто на ювілеї
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред