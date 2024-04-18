Підписники не впізнали молодшу доньку Брежнєвої: виглядає, як доросла дівчина

Дівчинка розчулила мережу ефектними кадрами.

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Сара сильно подорослішала / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Віри Брежнєвої та Сари Кіперман

Молодша дочка співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман, яка відсвяткувала торік 13-річчя, виклала серію студійних фото, але деякі підписники визнали чорно-білий фотосет вельми відвертим як для дівчинки-підлітка.

Дівчинка рідко постить фотографії, а нещодавно ще й відкрила свою дизайн-студію. Проте останні знімки багатьох змусили засумніватися: чи школярка перед ними, чи вже молода дівчина.

Для фотосету Сара знову обрала злегка грайливий класичний стиль - поєднавши білі штани з чорним корсетом і жакетом такого ж тону.

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На Сарі - мінімум прикрас, все у стриманому вигляді: елегантні сережки і браслет на правій руці.

Фотосесія пройшла в закритому приміщенні.

"Завжди дивувалася. Стиль не підлітка!" - висловилася одна з підписниць Сари.

Хто така Віра Брежнєва? Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

Віра Брежнєва - останні новини за темою

Раніше Віра Брежнєва душевно привітала з днем народження свою старшу доньку Соню Кіперман. З цієї нагоди артистка присвятила доньці пост на своїй сторінці в Instagram і розчулила кадрами.

Ще нещодавно скандальний український блогер і оглядач шоу-бізнесу Богдан Беспалов припустив, що в недалекому майбутньому Віра Брежнєва проявить ініціативу у поновленні стосунків із колишнім чоловіком Костянтином Меладзе.

Беспалов зазначив, що Віра говорила зі сцени, що її колишній - геніальний композитор, а потім назвала його помилкою у своєму житті, заявила все це не просто так.

До цього Брежнєва і справді назвала шлюб із Костянтином Меладзе помилкою. Співачка зазначала, що їй знадобилося багато часу, щоб відчути до цього етапу у своєму житті вдячність.

А ще зірка поп-сцени розчулила фанатів рідкісним фото з мамою і трьома сестрами. Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і рідними сестрами та розсекретила, де і з ким зустріне День закоханих.

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