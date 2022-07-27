Підкинула на вентилятор: невгамовна Настя Приходько "наїхала" на Потапа, Влада Яму і Монатіка

Настя Приходько "наїхала" на Потапа, Влада Яму і Монатіка / Колаж

Українська громадська та політична діячка, Заслужена артистка України, співачка Анастасія Приходько у вільний від волонтерства час веде особистий блог у Facebook, де ділиться з шанувальниками власними роздумами.

Нерідко її заяви носять вельми скандальний характер, а її неоднозначні висловлювання стають предметом гарячих суперечок. Наприклад нещодавно вона підняла болючу тему виїзду українських чоловіків за кордон під час війни. Також питання у неї викликають і ті, хто на момент початку повномасштабного вторгнення вже був закордоном, проте не повернувся в Україну.

До таких представників сильної статі Приходько завуальовано висловила своє презирство. Головними "зразками" негідних вона назвала українських артистів - Потапа, Влада Яму і Дмитра Монатіка.

"Сьогодні мала розмову з моїм другом на тему того, як приймати наших чоловіків в момент перемоги, які свого часу виїхали за кордон під час повномасштабної війни!? Ну всі люди виходять на вулицю, обіймають один одного і вітають з перемогою, і поруч стоїть Потап, Влад Яма, Монатік і так далі…Мені казати їм "вітаю с перемогою"? Чи казати "я так рада,що ви повернулись"... Чи накштал "О як здорово що ми всі разом"? Або обійняти та підримати словами "як тобі там було важко, дякувати Богу що все добре"... Ну от що?" - запитує співачка.

У коментарях її в черговий раз попросили не розпалювати хейт між українцями, а з морально-етичними проблемами запропонували розібратися після перемоги України у війні.

Також у коментарях висловили й інші думки:

"Насправді, є різні чоловіки і різні обставини, які змусили їх покинути рідний край".

"Та вони ж не сидять, склавши руки, а допомагають, збираючи кошти на ЗСУ своєю концертною діяльністю. Скільки вже можна їх теребити?"

"Залиште непотрібні суперечки, час покаже, хто ворог, а хто друг. Більше всіх волають ті, хто і пальцем не поворухнув. Вішати ярлики великого розуму не потрібно. Заспокойтеся!"

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