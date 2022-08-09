Підходили і плакали: російський артист вражений реакцією українців на його пісні

Соліст групи " Ногу звело!" зробив відверте зізнання.
Російський артист, соліст групи " Ногу звело!"Макс Покровський, який з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, зізнався, що був вражений реакцією українців на його пісні.
Покровський написав вже кілька композицій, присвячених подіям в нашій країні і виконує їх на своїх концертах, розповів він в ефірі телемарафону.
За словами Макса, він починає виконувати пісні про Україну без уявлення. Він упевнений, що люди дуже чекають саме цих пісень, тому вони не потребують ні в яких словах.
Також він зізнався, що з початку війни група "Ногу звело!"дала вже три концерти, після яких до них підходили українці і плакали.
"Перший концерт був на Кіпрі, другі два - на Кавказі, у Вірменії та Грузії. Приймають нас добре. Українці підходили, плакали, обіймалися. Я із задоволенням спілкувався з усіма, хто підійшов після концерту", - сказав артист.
Нагадаємо, російський співак Макс Покровський і його група Ногу звело! випустили зворушливу пісню і кліп під назвою "Україна". Варто відзначити, що день релізу був навмисно призначений на 12 червня - день, коли в РФ відзначають День Росії.
Це не перша пісня, написана рокерами на підтримку України. Раніше, на 9 травня Покровський випустив антивоєнну пісню "Росія, назад".
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