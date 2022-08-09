Підходили і плакали: російський артист вражений реакцією українців на його пісні

Максим Покровський / скріншот

Російський артист, соліст групи " Ногу звело!"Макс Покровський, який з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, зізнався, що був вражений реакцією українців на його пісні.

Покровський написав вже кілька композицій, присвячених подіям в нашій країні і виконує їх на своїх концертах, розповів він в ефірі телемарафону.

За словами Макса, він починає виконувати пісні про Україну без уявлення. Він упевнений, що люди дуже чекають саме цих пісень, тому вони не потребують ні в яких словах.

Також він зізнався, що з початку війни група "Ногу звело!"дала вже три концерти, після яких до них підходили українці і плакали.

"Перший концерт був на Кіпрі, другі два - на Кавказі, у Вірменії та Грузії. Приймають нас добре. Українці підходили, плакали, обіймалися. Я із задоволенням спілкувався з усіма, хто підійшов після концерту", - сказав артист.

Нагадаємо, російський співак Макс Покровський і його група Ногу звело! випустили зворушливу пісню і кліп під назвою "Україна". Варто відзначити, що день релізу був навмисно призначений на 12 червня - день, коли в РФ відзначають День Росії.

Це не перша пісня, написана рокерами на підтримку України. Раніше, на 9 травня Покровський випустив антивоєнну пісню "Росія, назад".

Читайте також: