Сумська розповіла, як цілувалася з Козловським "по-справжньому": "Було приємно"

Ольга Сумська зізналася, як цей поцілунок вплинув на її шлюб із Віталієм Борисюком.

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Ольга Сумська розкрила подробиці поцілунку з Віталієм Козловським / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumsk

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Українські зірки Ольга Сумська та Віталій Козловський - давні друзі. Але одного разу між ними сталася пікантна історія. Співак запросив акторку та її чоловіка, актора Віталія Борисюка, на вечірку з нагоди свого Дня народження.

На свято Сумська з'явилася без супутника. Зустрічаючи дорогу гостю, Козловський поцілував її. Цей його жест здався акторці трохи більшим, ніж просто дружнім.

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"Ми були запрошені на день народження Віталія Козловського. А Віталій (Борисюк - прим. редактора) не зміг, у нього був концерт. Я пішла, вітаю, подарунки, все... І Віталій Козловський просто від почуттів, від щирого серця взяв і поцілував мене, ну, по-справжньому. Трошки довше, ніж хотілося б. Трошки дивно, але це було дуже приємно", - зізналася Ольга Сумська на шоу "Запитала".

На жаль, чоловік акторки не був так само задоволений поцілунком, як і вона. Сумська зізналася, на якийсь час їхні стосунки стали трохи прохолоднішими, ніж зазвичай. Однак з часом Віталій Борисюк змінив свій гнів на милість.

"Трошки прохолодні були потім стосунки, а згодом все налагодилось. Поцілунки чоловіка солодші", - зазначила акторка.

Хто така Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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