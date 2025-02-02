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Сумська розповіла, як цілувалася з Козловським "по-справжньому": "Було приємно"

Анна Підгорна
2 лютого 2025, 22:36
483
Ольга Сумська зізналася, як цей поцілунок вплинув на її шлюб із Віталієм Борисюком.
Ольга Сумська, Віталій Козловський
Ольга Сумська розкрила подробиці поцілунку з Віталієм Козловським / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumsk

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  • Що сталося між Віталієм Козловським та Ольгою Сумською, поки її чоловіка не було поруч
  • Як Віталій Борисюк відреагував на порив співака

Українські зірки Ольга Сумська та Віталій Козловський - давні друзі. Але одного разу між ними сталася пікантна історія. Співак запросив акторку та її чоловіка, актора Віталія Борисюка, на вечірку з нагоди свого Дня народження.

На свято Сумська з'явилася без супутника. Зустрічаючи дорогу гостю, Козловський поцілував її. Цей його жест здався акторці трохи більшим, ніж просто дружнім.

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"Ми були запрошені на день народження Віталія Козловського. А Віталій (Борисюк - прим. редактора) не зміг, у нього був концерт. Я пішла, вітаю, подарунки, все... І Віталій Козловський просто від почуттів, від щирого серця взяв і поцілував мене, ну, по-справжньому. Трошки довше, ніж хотілося б. Трошки дивно, але це було дуже приємно", - зізналася Ольга Сумська на шоу "Запитала".

На жаль, чоловік акторки не був так само задоволений поцілунком, як і вона. Сумська зізналася, на якийсь час їхні стосунки стали трохи прохолоднішими, ніж зазвичай. Однак з часом Віталій Борисюк змінив свій гнів на милість.

"Трошки прохолодні були потім стосунки, а згодом все налагодилось. Поцілунки чоловіка солодші", - зазначила акторка.

Ольга Сумська
Хто така Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Хто така Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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