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Плагіат, "зрада" та прогнози букмекерів: Мірошниченко прокоментував скандали навколо Нацвідбору на Євробачення-2024

Анна Підгорна
24 січня 2024, 17:27
Тімур Мірошниченко має неабиякий досвід на Євробаченні, тому може по праву вважатися знавцем конкурсу.
Тімур Мірошниченко
Тімур Мірошниченко розповів, що думає про головні скандали цьогорічного Нацвідбору / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Офіційний коментатор Міжнародного музичного конкурсу Євробачення, а також ведучий "ЖВЛ представляє", що виходить щодня у Сніданку з 1+1 на каналі 1+1 Україна Тімур Мірошниченко в ексклюзивному інтерв’ю для сайту 1+1 прокоментував, чим відрізняється цьогорічний Нацвідбір від минулих років. Головна відмінність – це склад учасників.

"Омолодження складу фіналістів без суперзірок. Можна лише трьох назвати знаними артистами – MELOVIN, alyona alyona та Jerry Heil. Всі інші – це нове покоління музикантів, яке проявило себе за останні два роки. Мене це дуже тішить. Впевнений, всі, хто опинився в фіналі Нацвідбору, стануть великими зірками в майбутньому, тому що все роблять правильно. Дуже талановиті. Вони всі заслуговують бути почутими у Європі", - каже ведучий.

Також Тімур Мірошниченко прокоментував скандали навколо ймовірного плагіату пісень деяких учасників Нацвідбору:

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"Для Євробачення це стандартна історія, причому не тільки для України. Кожного року когось з учасників звинувачують у плагіаті. Дійсно, є такі пісні у цьогорічних фіналістів, які чуєш і тобі здається, ніби ти вже це десь колись чув. Але, як не крути, всі пісні проходять перевірку Європейської мовної спілки і якщо там буде плагіат, ці пісні не будуть допущені. Якщо ці композиції зараз є в фіналі, значить, вони пройшли перевірку і не порушують жодних правил".

Крім того ведучий висловив власну думку стосовно хейту пісні Jerry Heil та реперки alyona alyona "Teresa & Maria" через провокаційність історичної фігури Матері Терези. Мірошниченко зауважив: "Тут у мене велике питання до українців. Поки весь європейський простір захоплюється всіма піснями від наших фіналістів і зокрема піснею Jerry Heil та реперки alyona alyona "Teresa & Maria", ми починаємо поливати дівчат брудом за те, що Мати Тереза має неоднозначну біографію. Коли ми вже навчимося не колупати одне одного і шукати "зраду" в усьому, замість того, щоб порадіти, що класна пісня?"

Про те, кого зараз за лаштунками вважають фаворитом Нацвідбору, який пройде 3 лютого, та чому букмекери бачать Україну лідером конкурсу, читайте в повному матеріалі на сайті 1+1.

Дивіться "Щоденник Євробачення" щодня у будні у ранковому проєкті Сніданок з 1+1 на каналі 1+1 Україна.

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шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2024 Тімур Мірошниченко
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