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Співак Parfeniuk зробив пропозицію руки і серця відомій блогерці

Анна Підгорна
30 листопада 2023, 13:14
Парфенюк та Сімбочка довгий час приховували, що їхні стосунки вийшли на новий рівень.
Parfeniuk, Симбочка
Parfeniuk і Сімбочка заручилися / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, t.me/simbochkk

Український співак Parfeniuk (Ілля Парфенюк) прийняв рішення створити сім'ю. Його обраницею стала популярна блогерка під ніком Сімбочка.

Артист зробив пропозицію коханій у своєму рідному місті Каневі. Це рішення, схоже, було для нього спонтанним - під час вечірньої прогулянки він став перед дівчиною на одне коліно, а в якості обручки використав кільце для ключів. Про це співак розповів у своїх соцмережах.

Цікаво, що Парфенюк та Сімбочка заручилися ще в липні. Чому пара тягнула з оголошенням про заручини чотири місяці - невідомо.

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Втім, ймовірно, що таким чином закохані хотіли насолодитися своїм щастям наодинці та уникнути хейту, адже Парфенюк зараз лише підіймається на зоряний Олімп українського шоу-бізнесу, а Сімбочка, крім багатотисячної армії шанувальників, має значну кількість недоброзичливців.

Раніше відьма Марія Тиха розповіла, що Віра Брежнєва не повернеться до Костянтина Меладзе, який проміняв її на іншу. Серце співачки нібито зайняте іншим.

Також 53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл спровокувала чутки про свої заручини - нещодавно "Чорна пантера" вийшла в світ з каблучкою з величезним дорогоцінним каменем на безіменному пальці.

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Співак Parfeniuk зробив пропозицію руки і серця відомій блогерці

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