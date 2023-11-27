Наомі Кемпбелл заручилася та засвітила величезний камінець на пальці - ЗМІ

Всі губляться в здогадах, хто той сміливий чоловік, якого "Чорна пантера" визнала гідним сімейного життя з нею.

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Наомі Кемпбелл спровокувала чутки про власні заручини / колаж : Главред, фото: ua.depositphotos.com

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відома своїми романами майже так само, як і скандальною кар'єрою у світі фешн. "Чорна пантера" мала романи з Флавіо Бріаторе, Робертом Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, Ашером, Владиславом Дороніним та іншими іменитими чоловіками.

Вона жодного разу не була заміжня і самотужки виховує двох дітей, які з'явилися за допомогою сурогатного материнства. Своїх малюків, як і чоловіків, які стали донорами біологічного матеріалу для їх появи, Кемпбелл ретельно приховує.

Ще 10 років тому мало хто повірив би, що Наомі готова стати розсудливою, завести сім'ю, стати зразковою мамою. Але факти говорять самі за себе. Тепер же стали ходити чутки, що у супермоделі з'явився рішучий кандидат на її руку та серце.

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Днями Наомі з'явилася на гонках F1 Grand Prix в Абу-Дабі. Вона активно спілкувалася з вершками суспільства, яке прийшло подивитися на змагання, та засліплювала всіх не тільки своєю красою, але і блиском каблучки з величезним дорогоцінним каменем, яка красувалося на витонченому безіменному пальчику моделі.

Хто б міг стати тим щасливцем, який "приручив" неприборкану Кемпбелл, не здогадуються ні шанувальники, ні папараці. Знімки моделі та її нечувано дорогої прикраси публікує Daily Mail.

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