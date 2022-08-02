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Відмовляє мозок: Нагієв вперше розповів про свою хворобу

2 серпня 2022, 12:15

Актор звертався до лікаря, але результату це не принесло.

Дмитро Нагієв
Дмитро Нагієв / скріншот

Російський актор Дмитро Нагієв розповів про проблеми зі здоров'ям, які турбують його останні 20 років.

За словами артиста, він постійно приймає снодійне. Нагієв звертався до лікаря, але результату це не принесло.

"Пігулка снодійного на ніч - те, з чим я живу останні 20 років. І коли я сказав лікарю, що це шкідливо, вона відповіла: "Ну а не спати, це хіба не шкідливо?". І я заспокоївся", - цитує актора eg.

Таблетки Нагієву не допомагають, а завдають шкоди здоров'ю.

"У них є побічний ефект — людина починає гірше міркувати. Часом відмовляє мозок, судячи з тих рішень, які я приймаю", - зізнався актор.

Нагадаємо, російський актор Дмитро Нагієв, який опублікував кілька постів в соцмережах, але ні в одному з них безпосередньо не засудив розв'язану Путіним війну, сильно постраждав під час вистави.

Прямо під час вистави "Щур" на сцені Калінінградського обласного театру впали декорації. Кажуть, що актору відразу ж викликали швидку допомогу, однак актор відмовився і дограв виставу до кінця.

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Дмитро Нагієв
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