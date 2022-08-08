Визначилася з позицією про війну остаточно: Регіна Тодоренко виступила з важливою заявою

Одеситка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну, зовсім скоро повернеться в Росію.
Нещодавно народивша другу дитину Регіна Тодоренко здивувала новим визнанням. У липні 32-річна телеведуча подарувала 36-річному російському музиканту Владу Топалову хлопчика, якого назвали Миром.
Однак мовчунка Тодоренок, яка нічого не говорить про війну в Україні, надовго засиджуватися в декреті не має наміру.
Регіна Тодоренко зовсім скоро повернеться до роботи в Росії. Крім цього колишня ведуча Орла і решки зазначила, що хоче стати багатодітною мамою.
"Вже хочемо третього малюка, але плани на ці півроку зовсім інші. Сезон шоу для молодих мам, тревел-баттл з новонародженим, реліз серіалу "Секрети сімейного життя", вихід моєї книги казок. Доведеться дуже потрудитися, щоб встигнути...", - повідомила телеведуча у своєму Telegram, яка схоже визначилася остаточно з позицією про війну в Україні, яку цинічно розв'язала Росія.
"Незважаючи на мою закоханість в материнство, робота не дрімає. Я обожнюю працювати, реалізовувати свої мрії в телевізійних проектах, отримувати нові знання і безцінний досвід", - написала знаменитість.
Раніше Регіна Тодоренко зізналася, що перед другою вагітністю вона пережила викидень, який стався в результаті падіння під час зйомок. Тому до другої вагітності вона ставилася дуже дбайливо.
Частково саме цим вона пояснює своє завзяте мовчання про війну в Україні: Тодоренко останнього залишалася в Росії і підтримувала пропутінські погляди свого чоловіка - російського співака Влада Топалова. Лише за пару тижнів до пологів вона втекла з РФ, щоб "зберегти життя всередині себе".
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