"П'яна баба, яка просила у Путіна підписати ікону": Анастасія Приходько рознесла рашиста Лепса

Приходько розкритикувала Лепса за підтримку війни в Україні / Колаж

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала рашиста Григорія Лепса, який відправився на Донбас з концертами. На його прикладі вона пояснила, чому не варто звертати уваги на російських знаменитостей, які підтримують військову агресію рф.

Артистка згадала, як шансоньє-путініст плазував перед лідером рф. Тепер, після відео Лепса зі стрільбищ, Приходько і зовсім назвала його п'яною жінкою і борошняним хробаком.

"Ця п'яна жінка під назвою Лепс приїхало до "освободителей" …. Пригадую як воно бігло до Путіна і просило залишити автограф на іконі, і тоді я вперше побачила на власні очі як людина лиже [неценз.] і трусить від страху водночас. Було дуже смішно спостерігати. Це цікава була історія - колись розповім. І все що відбувається зараз з артистами в РФ, в моїй голові склалися пазли, чому вони себе всі так ведуть зараз.

І ви думаєте в них є щось святе окрім Першого каналу та Володькі? Ні. Я прошу не звертайтесь до цих "мучных червей" вони не варті вашої уваги, вашого часу. Бажаю йому цинку в дорогу!"

У коментарях до посту Анастасії Приходько припускають, що на полігон артист вийшов вже нетверезим, і запропонували йому взяти участь у реальній битві:

"Давай на поле бою...ЧМОЛЕПСА".

"Плішивий шматок лайна".

"Цей клоун місяць мовчав після початку війни. Сподівався, що його активи не заморозять. Заморозили! Тепер можна і не мовчати".

"П'яниця з шинку!!!"

"А нащо йому спину підпирають? Знов нализався, шо й на ногах не встоїть, чи шо?"

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Раніше відомий український співак і фронтмен групи Бумбкос Андрій Хливнюк, який виконав пісню-символ війни в Україні Червона Калина і відправився захищати Україну, з'явився на обкладинці американського журналу Billboard.

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