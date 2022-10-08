"Вона до себе такої звикає": хвороба сильно змінила зовнішність Заворотнюк

Хвороба сильно змінила зовнішність Заворотнюк/ кадр з МС Моя прекрасна няня

Анастасія Заворотнюк, яка бореться з важкою формою онкології, сильно змінилася.

Друг актриси Анатолій Демидов розповів журналістам про те, що зовнішність зірки "моєї прекрасної няні" змінилася.

"Анастасія дуже набрала вагу. Але всі, хто її вже бачив в цьому стані, звикли. Вона теж до себе такою звикає", - цитує Демидова kp.ru.

За його словами, Заворотнюк останнім часом почувається непогано, у неї гарний настрій.

Нагадаємо, раніше шанувальники зірки ситкому"Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк б'ють тривогу через повідомлення про те, що стало гірше. У тому числі, і через нове повідомлення її дочки, 26-річної Анни.

Фанати дуже стривожилися після того, як дівчина розповіла ‒ мовляв, вона почала роздавати одяг з дому бабусі або чужим людям.

Також ми писали, що дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, різко відреагувала на питання про свою молодшу сестру, яку актриса народила кілька років тому від російського фігуриста Петра Чернишова.

Зокрема, один з передплатників запитав, Чи не вважає Анна Заворотнюк свою молодшу сестру Мілу винною в хворобі актриси.

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