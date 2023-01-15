"Він був дуже жорсткий": Наталя Могилевська відверто розповіла про нового коханого

Могилевська зізналася - почуття між ними зріли не один десяток років.

Наталя Могилевська розповіла, що знайома зі своїм новим бойфрендом 20 років / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталя Могилевська перебуває в нових романтичних стосунках, які захопили її цілком - переконана кар'єристка тепер мріє про велику сім'ю і хоче стати зразковою дружиною.

Чому цього не сталося в житті Могилевської раніше, сама артистка розповіла у відвертому інтерв'ю для Григорія Решетника. Також вона додала нові деталі в портрет свого коханого, особистість якого тримає в секреті.

Зокрема вона розповіла, що її обранець давно поклав на неї око, адже Могилевська знайома з ним близько 20 років. Але часу на роман у успішної артистки все не знаходилося. Війна змінила все: разом зі своїм бойфрендом Могилевська їздить в гарячі точки, дає концерти, допомагає евакуюватися і займається благодійністю.

"Я дуже довго була самотньою і саме війна познайомила мене з таким самим як я божевільним чоловіком, який зі мною був в таких гарячих точках, що ніхто з моєї команди не був готовий туди їхати. Він просто шалений і я така сама", - зазначає співачка. У той же час вона підкреслює - поруч з коханим вона може по-справжньому розслабитися, та з задоволенням вдома грає в зразкову дружину і мріє про велику галасливу сім'ю.

"Я вдома набагато спокійніша. Він дуже сильна людина. Хочу відкрити секрет, ми були знайомі, до речі, 20 років. Він намагався щось якісь стосунки… Давно подобалася… Але ж це було неможливо, тому що він був дуже жорсткий до того, як повинна поводитися жінка, а я була заточена на кар'єру... Я хочу велику сім'ю. Я не знаю, як це станеться, що я встигну. Завжди уявляла собі багато дітей, багато рідні. Я думаю, що моя мрія здійсниться. Як Бог дасть", - зізнається Наталя.

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і доньку.

Також американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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