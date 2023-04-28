Окупанти розтрощили будинок дитинства Володимира Остапчука в Умані

Відомий ведучий прокоментував нічний обстріл України російськими окупантами свого рідного міста Умані.

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Остапчук відреагував на обстріл Умані / фото: t.me/inform_ukr, іnstagram.com/vova_ostapchuk/

Український шоумен Володимир Остапчук відреагував на нічний обстріл України крилатими ракетами.

Під час обстрілу ракета влучила у житловий будинок в Умані на Черкащині. Це рідне місто Остапчука. На сторінці в Instagram шоумен розмістив жахливі кадри з наслідками потрапляння в дев'ятиповерхівку ракети:

"Я повз цей будинок до школи ходив. В цьому будинку раніше мешкало четверо моїх однокласників. Я в ньому 100 разів був. Це просто "мій район", - розповів Остапчук.

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Російська ракета потрапила у будинок дитинства Остапчука / скріншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Російська ракета прилетіла у "район" дитинства Остапчука / скріншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Також занепокоєні фанати Володимира поцікавилися, чи все добре із його батьками, які також мешкають в Умані. На що ведучий відповів, що, на щастя, з ними все добре.

"На жаль, не всі повідомлення можу показати, але дякую за підтримку, з батьками все добре", - заспокоїв фанів Остапчук.

Остапчук розповів, що із його батьками / скріншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:

Нагадаємо, що у ніч на 28 квітня країна-агресорка Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл мирного населення України.

В Умані російська ракета пошкодила близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди. Кількість жертв зросла до 6, серед загиблих - дитина.

Російська ракета влучила у один із житлових будинків у Дніпрі. Через влучання загинула молода мати із дворічною донькою та ще троє людей постраждали. У місті ліквідовували пожежі.

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