Окупанти розтрощили будинок дитинства Володимира Остапчука в Умані

Український шоумен Володимир Остапчук відреагував на нічний обстріл України крилатими ракетами.
Під час обстрілу ракета влучила у житловий будинок в Умані на Черкащині. Це рідне місто Остапчука. На сторінці в Instagram шоумен розмістив жахливі кадри з наслідками потрапляння в дев'ятиповерхівку ракети:
"Я повз цей будинок до школи ходив. В цьому будинку раніше мешкало четверо моїх однокласників. Я в ньому 100 разів був. Це просто "мій район", - розповів Остапчук.
Також занепокоєні фанати Володимира поцікавилися, чи все добре із його батьками, які також мешкають в Умані. На що ведучий відповів, що, на щастя, з ними все добре.
"На жаль, не всі повідомлення можу показати, але дякую за підтримку, з батьками все добре", - заспокоїв фанів Остапчук.
Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:
Нагадаємо, що у ніч на 28 квітня країна-агресорка Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл мирного населення України.
В Умані російська ракета пошкодила близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди. Кількість жертв зросла до 6, серед загиблих - дитина.
Російська ракета влучила у один із житлових будинків у Дніпрі. Через влучання загинула молода мати із дворічною донькою та ще троє людей постраждали. У місті ліквідовували пожежі.
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