"Обставини зіграли проти нас": Андрій Данилко не зміг виїхати з України

Андрій Данилко разом зі своєю командою планував вирушити у тур містами США та Канади.

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Андрій Данилко разом з командою не змогли виїхати з України / Колаж фото instagram/v_serduchka

Український музикант Андрій Данилко хотів виїхати з України, щоб поїхати у тур містами США та Канади. Однак у нього не вийшло цього зробити. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Він разом з усією командою Вєрки Сердючки повинен був відправитись у тур містами США та Канади. Однак тур довелося перенести на осінь через нові правила виїзду артистів-чоловіків за межі країни. Не всі учасники команди встигли оформити всі необхідні документи.

"Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду. Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас, але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати, які оголосимо вже незабаром. Тож дуже просимо вас зберегти квитки, бо Вєрка, Мама і всі-всі-всі чекають на зустріч з вами", - написав Андрій Данилко.

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Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

До того Данилко розповів, чому, на його погляд, диктатор Путін почав війну в Україні.

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