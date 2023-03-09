Команда Сердючки розповіла про стан здоров'я Андрія Данилка після крововиливу

Фанати творчості Данилка були не на жарт налякані новиною про погіршення.

Представники Андрія Данилка розповіли, як проходить лікування артиста / instagram.com/v_serduchka, instagram.com/serduchka_band

Український музикант Андрій Данилко прийняв рішення перенести європейський благодійний тур Вєрки Сердючки через погане самопочуття. Кілька концертів він виходив на сцену з високою температурою і гострим ларингітом поки не сталося страшне - крововилив в голосову зв'язку.

Про це стало відомо тиждень тому. Тепер команда Вєрки Сердючки вирішила, що артист досить зміцнів, щоб повідомити схвильованим шанувальникам, як Данилко почуває себе зараз.

На його сторінці в Instagram з'явилася афіша, що анонсує в квітні тур Сердючки по США. В описі до неї і були розкриті подробиці про артиста.

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"Хочемо вам нагадати, що наш тур у Північну Америку відбудеться як і планувалось. Лікування Андрія Данилка також йде за планом. І ми вже не можемо дочекатись зустрічі з вами!" - свідчить повідомлення від команди Андрія Данилка і Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

До того Данилко розповів, чому, на його погляд, диктатор Путін почав війну в Україні.

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