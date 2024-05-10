Заручену зірку "50 відтінків сірого" застукали за поцілунками з іншим чоловіком

Дакота Джонсон на публіці дала волю почуттям.

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Дакота Джонсон і Педро Паскаль поцілунок - з'явилися кадри зі зйомок Матеріалістів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На початку березня стало відомо, що американська акторка Дакота Джонсон після семи років стосунків заручилася зі своїм бойфрендом, фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном. Втім не встигла пара почати підготовку до весілля, як Дакота попалася папараці під час поцілунку з іншим чоловіком, пише Daily Mail.

Акторку помітили в Нью-Йорку в пристрасних обіймах актора й улюбленця жінок Педро Паскаля. Пара, ігноруючи оточуючих, була цілком поглинена поцілунком.

Однак не встигли фанатки Кріса Мартіна розтерзати віроломну наречену, як стало відомо, що кохання з Паскалем - це лише фрагмент майбутнього фільму під назвою "Матеріалісти", а артистів застали під час зйомок.

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За сюжетом романтичної комедії, вихід якої планується пізніше у 2024 році, Дакота Джонсон, Педро Паскаль і Кріс Еванс опиняються втягнуті в складний любовний трикутник.

Хто така Дакота Джонсон? Дакота Джонсон - американська акторка і модель, спадкоємиця акторської династії. Народилася в сім'ї акторів Мелані Гріффіт (дочка зірки Голлівуду Тіппі Хедрен) і Дона Джонсона. Падчерка актора і музиканта Антоніо Бандераса. Успіх і популярність Дакоті Джонсон принесла роль Анастейші "Ани" Стіл у романтичній драмі "П'ятдесят відтінків сірого".

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Раніше стало відомо, який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр" - рідкісне фото з "сім'єю" опублікувала Мара Вілсон, яка зіграла в комедії малятко Наталі.

Також інсайдери повідомили, що у Бена Аффлека і Дженніфер Лопес серйозні проблеми у шлюбі. Актор втік від дружини на зйомки, чим вона залишилася дуже незадоволена.

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