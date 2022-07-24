Потрібно разом лупити ворога, а не влаштовувати хейт: Полякова виправдалася за свій мовний скандал

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / УНІАН та Instagram

Відома українська попспівачка Оля Полякова виправдалася за мовний скандал, який вона мимоволі почала разом зі своєю напарницею Машею Єфросиніною в проекті "дорослі дівчатка". Про це вона розповівши в інтерв'ю журналістці Вікторії Покатіловій.

Полякова заявила, що українці повинні знати, хто для них ворог і закликала не розколювати суспільство через мову.

"Останній хейт - це мовне питання. Ви розумієте, що країна, де йде війна, і де люди продовжують говорити і українською, і російською. Ви ж бачите, ми всі переходимо на українську. Навіть ті, хто ніколи не говорив українською, говорять", – каже вона.

Полякова також вважає, що розкол суспільства робить вкрай позитивний вплив на ворога.

"Коли війна, треба об'єднатися і [лупити - неценз.]ворога, а не влаштовувати скандали, хейт, людей доводити до божевілля", – підкреслила артистка.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. ДО РЕЧІ, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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