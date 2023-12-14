"Нечесні скиглії": принц Гаррі та Меган Маркл стали головними лузерами 2023 року

Герцоги Сассекські домоглися бажаного - вони у всіх на вустах. На жаль, зовсім не так, як вони очікували.

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Принца Гаррі і Меган Маркл назвали найбільшими невдахами 2023 року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

2023 рік мав стати для бунтівних герцогів Сассекських тріумфом - вихід документального серіалу на ультрапопулярному Netflix, вихід мемуарів принца Гаррі, подкаст Меган Маркл... Все це обіцяло честолюбним монархам золоті гори і визнання. Однак все пішло не за планом.

Серіал, який самі Сассекські позиціонували як найправдивішу правду про життя при британському дворі і за його межами, не викликав у публіки особливого інтересу - позіхали навіть найвідданіші шанувальники. Потім вийшли мемуари принца Гаррі. Вони повинні були обдарувати його беззаперечною репутацією "хорошого хлопчика", але і тут ефект виявився зворотним.

Пізніше Spotify достроково розірвав контракт з Гаррі та Меган через порушення ними трудового договору. Але вишенькою на торті стали епізоди в популярних американських сатиричних мультсеріалах "Гріффіни" та " Південний Парк".

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Все вищеперелічене принесло вінценосній парочці місце в незавидному рейтингу найбільших невдах 2023 року за версією популярного видання The Hollywood Reporter.

"У 2020 році королівський дует відмовився від церемоніальної державної служби, щоб "перевести в готівку" свій статус знаменитостей у Штатах. Але після плаксивого документального фільму Netflix, плаксивої біографії (Spare / Запасний — навіть назва викликає роздратування) і інертного подкасту бренд Гаррі і Меган роздувся в лицемірну бульбашку, яка так і просилася, щоб її луснули — і Південний Парк став шпилькою. 20-хвилинний "Всесвітній тур по конфіденційності" (епізод мультсеріалу South Park "World-Wide Privacy Tour" - прим. редактора) у березні був жорстоким, після чого Spotify відмовився від Archetypes (подкаст, який вела Маркл), а топ-менеджер назвав дует "шахраями". Проте, всі ці халепи та знущання, очевидно, здаються їм не такими пекельними, як необхідність відвідувати більше 200 офіційних заходів королівської сім'ї на рік", - уїдливо прокоментували пригоди принца Гаррі і Меган Маркл в журналі.

До слова, до компанії "невдах" The Hollywood Reporter у 2023 році приєднав також Ілона Маска, компанію Disney, кіновсесвіт Marvel / DC, кінофраншизу "Крик", серіал "Йеллоустоун" та кіноперсонажів, згенерованих ШІ.

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Також стало відомо, що Меган Маркл в США спіймали на брехні. Через недобросовісно виконану роботу їх в Америці, куди обидва так прагнули, стали називати "королівськими шахраями".

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