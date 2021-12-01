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Ніна Матвієнко шкодує, що вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Треба давати другий шанс"

1 грудня 2021, 12:33

Співачка засмучена, що її конфлікт з чоловіком став надбанням громадськості.

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Ніна Матвієнко шкодує, що вигнала чоловіка / instagram.com/zhvl_official

Народна артистка, співачка Ніна Матвієнко в листопаді шокувала своїх шанувальників зухвалою заявою - вона вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу.

Тоді вона дала велике інтерв'ю про своє життя, яке виглядало, як крик душі: за весь час сімейного життя жінка так і не відчула того жіночого щастя, якого зазвичай очікують від шлюбу. Ніна Митрофанівна розповіла, що не отримувала належної підтримки від чоловіка, і вирішила, що не готова терпіти це від нього і далі.

Нещодавно в інтерв'ю для ЖВЛ Ніна Матвієнко гірко пошкодувала про сказане: "Я жалію, що я про це сказала, бо люди це роздули сильно. Ми не будем розлучатись. Не дождетесь. Я європейка. Я українка. Посварилися. Треба давати другий шанс. Це відбулося, тому що багато людей в хаті. Не витримав він, а потім я".

Ніна Митрофанівна живе у великому будинку, разом з дочкою Антоніною, зятем і онукою. Такий спосіб життя раніше здавався комфортним всім, але житлове питання все ж стало каменем спотикання відразу для двох сімей.

Ніна Митрофанівна припускає, що може помиритися з чоловіком, і він повернеться, коли дочка зі своєю сім'єю з'їде з батьківського дому: "Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його хата".

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Ніна Матвієнко з чоловіком Петром Гончаром / instagram.com/tonya_matvienko

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Раніше стало відомо, що близькі Заворотнюк стали жертвами шахраїв, які маніпулювали хворобою актриси.

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