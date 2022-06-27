Ніколи не постаріє: 57-річна Елізабет Херлі прокотилася на велосипеді в кричущому бікіні

Елізабет Херлі прокотилася на велосипеді в кричущому бікіні / instagram.com/elizabethhurley1

Британська модель, акторка і бізнесвумен Елізабет Херлі, схоже, розкрила секрет своєї бездоганної, навіть в елегантні 57 років, фігури. Просте хобі дозволяє їй тримати себе в тонусі.

Б'юті-ікона 90-их на своїй сторінці в Instagram показала серію знімків, на яких вона позує у своєму улюбленому одязі - бікіні. Для міні-фотосесії вона вибрала відвертий купальник на тоненьких бретельках яскраво-жовтого кольору.

У такому вигляді вона прокотилася на велосипеді - ймовірно демонстрація розкішного тіла в русі ще більше підстьобує модель старанно стежити за собою.

Шанувальники в коментарях, через сліпучу красу Херлі і відтінку купальника, порівнюють її з богинею Сонця, якщо взагалі можуть підібрати слова для її привабливості. Більшість компліментів модель отримує у вигляді закоханих і вогненних емодзі.

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Раніше 51-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер показала, чим займається поза офісом - красуня вирушила на пляж, де продемонструвала бездоганне тіло в бікіні.

Також найдорожча модель в світі, американська манекенниця Кендалл Дженнер показала свою справжню фігуру без фотошопу і фільтрів.

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