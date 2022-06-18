57-річна британська акторка Елізабет Херлі шокувала фанатів фігурою в бікіні

Елізабет Херлі похвалилася бездоганною фігурою в бікіні / instagram.com/elizabethhurley1

Британська модель, акторка і бізнесвумен Елізабет Херлі невпинно доводить всьому світу, що жінка прекрасна в будь-якому своєму віці, а ейджизм - лише дурна умовність.

Одна з найкрасивіших актрис Голлівуду, мрія кожного хлопця в 90-их, впевнена в собі і неймовірно сексуальна навіть в 57 років. Втім будь-хто, хто погляне на її фото, навряд чи зможе сказати, що артистка наближається до сьомого десятка.

А свіже відео, яке Херлі виклала на своїй сторінці в Instagram, і зовсім може переконати, що актрисі не 57, а 27. На ролику вона позує в розкішному бікіні кольору чорного дерева з золотими вставками.

Артистка крутиться, піднімаючи руками довге волосся, і похитуючи стегнами. Шанувальники в коментарях зізнаються, що на відео Херлі настільки гаряча, що вони не можуть зупинитися, і переглядають його знову і знову.

читайте також56-річна Сінді Кроуфорд блиснула немеркнучою красою в міні-шортах

Раніше 66-річна Лариса Доліна шокувала зморшкуватим декольте - співачка своїм постарілим виглядом "зламала" фільтри в Instagram.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка і тренер особистого зростання Сніжана Бабкіна викликала у шанувальників одночасно бурю збентеження, осуду і захоплення фото без нижньої білизни.

Інші новини: