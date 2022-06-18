57-річна британська акторка Елізабет Херлі шокувала фанатів фігурою в бікіні

Стрімко наближаючись до сьомого десятка, артистка, судячи з усього, і не думає старіти.
Британська модель, акторка і бізнесвумен Елізабет Херлі невпинно доводить всьому світу, що жінка прекрасна в будь-якому своєму віці, а ейджизм - лише дурна умовність.
Одна з найкрасивіших актрис Голлівуду, мрія кожного хлопця в 90-их, впевнена в собі і неймовірно сексуальна навіть в 57 років. Втім будь-хто, хто погляне на її фото, навряд чи зможе сказати, що артистка наближається до сьомого десятка.
А свіже відео, яке Херлі виклала на своїй сторінці в Instagram, і зовсім може переконати, що актрисі не 57, а 27. На ролику вона позує в розкішному бікіні кольору чорного дерева з золотими вставками.
Артистка крутиться, піднімаючи руками довге волосся, і похитуючи стегнами. Шанувальники в коментарях зізнаються, що на відео Херлі настільки гаряча, що вони не можуть зупинитися, і переглядають його знову і знову.
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